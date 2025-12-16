Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (16.12.2025)

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Spotkanie Blaugrany w Pucharze Króla można obejrzeć w klasycznej TV oraz online.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Transmisję meczu FC Barcelona z Guadalajarą w ramach 1/16 finału Pucharu Króla można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp do streamu odblokujesz po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków wejdź w zakłady na żywo i uruchom transmisję na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?

Aby uruchomić darmowy stream z meczu Guadalajara – FC Barcelona w STS TV, wykonaj poniższe kroki:

Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw kupon za minimum 2 zł, Wejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję Guadalajara – FC Barcelona.

Mecz Barcelony dzisiaj: na jakim programie? transmisja TV

Mecz Guadalajara – FC Barcelona będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek spotkania zaplanowano na wtorek, 16 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00.

Mecz Barcelony dzisiaj: stream online

Stream online z meczu Guadalajara – Barcelona będzie dostępny w serwisach oferujących kanał Eleven Sports 1. Bezpłatną alternatywą pozostaje STS TV, gdzie transmisję można uruchomić po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.