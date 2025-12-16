Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo. Gdzie obejrzeć? (16.12.2025)

Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Transmisję meczu FC Barcelona z Guadalajarą w ramach 1/16 finału Pucharu Króla można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV. Dostęp do streamu odblokujesz po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Po spełnieniu warunków wejdź w zakłady na żywo i uruchom transmisję na komputerze, smartfonie lub tablecie.
Jak włączyć transmisję meczu Barcelony w STS TV za darmo?
Aby uruchomić darmowy stream z meczu Guadalajara – FC Barcelona w STS TV, wykonaj poniższe kroki:
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw kupon za minimum 2 zł,
- Wejdź do zakładki „na żywo” i wybierz transmisję Guadalajara – FC Barcelona.
Mecz Barcelony dzisiaj: na jakim programie? transmisja TV
Mecz Guadalajara – FC Barcelona będzie transmitowany w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek spotkania zaplanowano na wtorek, 16 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00.
Mecz Barcelony dzisiaj: stream online
Stream online z meczu Guadalajara – Barcelona będzie dostępny w serwisach oferujących kanał Eleven Sports 1. Bezpłatną alternatywą pozostaje STS TV, gdzie transmisję można uruchomić po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.
Dzisiejszy mecz Guadalajara – FC Barcelona rozpocznie się we wtorek, 16 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00.
Spotkanie Guadalajara – FC Barcelona można oglądać w TV na Eleven Sports 1, online w serwisach z Eleven Sports oraz bezpłatnie w STS TV po rejestracji i postawieniu zakładu.