FC Barcelona zagra z Atletico Madryt w 15. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie ligi hiszpańskiej w TV oraz online.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Atletico Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz FC Barcelona – Atlético Madryt możesz obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Transmisję odblokujesz w kilka minut — nawet jeśli mecz już trwa!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Atlético:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w zakładkę „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Atlético.

Po wykonaniu tych kroków transmisja uruchomi się automatycznie. Mecz obejrzysz bez opłat na komputerze, telefonie lub tablecie.

Voucher na Canal+ Online od STS

Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, możesz dodatkowo odebrać voucher do Canal+ Online. Szczegóły znajdziesz poniżej.

FC Barcelona – Atletico Madryt: gdzie obejrzeć?

Mecz FC Barcelona – Atlético Madryt odbędzie się we wtorek, 2 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Spotkanie 15. kolejki LaLiga pokaże w telewizji stacja Eleven Sports 1.

FC Barcelona – Atletico Madryt: stream online

Transmisję online z meczu obejrzysz w serwisach oferujących Eleven Sports 1, m.in. na stronie elevensports.pl oraz u operatorów streamingowych. Darmowy dostęp zapewnia STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.