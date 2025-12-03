Mecz Athletic Bilbao – Real Madryt dzisiaj: gdzie oglądać? (03.12.2025)

17:47, 3. grudnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Real Madryt zagra z Athletikiem Bilbao w 15. kolejce La Liga. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie ligi hiszpańskiej w TV oraz online.

Kylian Mbappe
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Athletic Bilbao – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Athletic Bilbao – Real Madryt możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który umożliwia oglądanie spotkań La Liga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Oglądaj mecz Athletic Bilbao – Real Madryt ZA DARMO w STS TV. Użyj kodu GOAL

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — możesz zdążyć nawet po pierwszym gwizdku!

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Athletic Bilbao – Real Madryt:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
  3. Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Athletic – Real Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja odblokuje się automatycznie. Mecz można oglądać bez opłat na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Athletic Bilbao – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Mecz 15. kolejki La Liga można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Sport. Spotkanie Athletic – Real Madryt odbędzie się w środę, 3 grudnia 2025 roku o godzinie 19:00.

Athletic Bilbao – Real Madryt: stream online

Stream online z meczu będzie dostępny w serwisie Canal+ Online oraz u operatorów oferujących Canal+ Sport w pakietach streamingowych. Spotkanie można też obejrzeć bezpłatnie w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu kuponu za min. 2 zł.

Gdzie oglądać mecz Athletic Bilbao – Real Madryt za darmo?

Darmową transmisję oferuje STS TV. Aby uzyskać dostęp, zarejestruj konto z kodem GOAL i postaw dowolny zakład.

Kiedy mecz Athletic Bilbao – Real Madryt?

Mecz odbędzie się w środę, 3 grudnia 2025 roku o godzinie 19:00.

Athletic Bilbao – Real Madryt: gdzie transmisja TV?

Transmisja TV meczu Athletic – Real Madryt odbędzie się na kanale Canal+ Sport.