Mecz Alcaraza dzisiaj na żywo. Sprawdź, o której gra z Etcheverrym, gdzie oglądać transmisję w TV i online oraz stream za darmo.

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Carlos Alcaraz

O której mecz Alcaraza dzisiaj?

Carlos Alcaraz zagra dzisiaj o awans do ćwierćfinału turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Rywalem lidera rankingu będzie Tomas Martin Etcheverry, który w obecnym sezonie bardzo dobrze radzi sobie na kortach ziemnych.

Mecz Alcaraz – Etcheverry rozpocznie się w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku, o godzinie 14:00. Jak to zwykle bywa w tenisie, godzina startu może jeszcze ulec niewielkiej zmianie, jeśli wcześniejsze spotkania potrwają dłużej niż zakładano.

Alcaraz przystępuje do tego spotkania jako zdecydowany faworyt, ale turniej w Monte Carlo ma dla niego duże znaczenie także w kontekście walki o utrzymanie pozycji lidera rankingu. Hiszpan rozpoczął zmagania bardzo pewnie, a teraz będzie chciał pójść za ciosem. Etcheverry także ma jednak swoje argumenty, bo na mączce w tym roku prezentuje się solidnie i potrafił już zanotować kilka bardzo wartościowych wyników.

Alcaraz – Etcheverry, transmisja na żywo za darmo

Alcaraz – Etcheverry, gdzie oglądać?

Prawo do pokazywania meczów turnieju ATP w Monte Carlo posiada Polsat Sport. Jednak na ten moment brak konkretnych informacji o transmisji TV starcia Alcaraz – Etcheverry.

Zapowiedź tego meczu wskazuje wyraźnie na Alcaraza, który na kortach ziemnych od dawna prezentuje bardzo wysoki poziom i dobrze czuje się również w Monte Carlo. Etcheverry potrafi jednak grać solidnie na tej nawierzchni, dlatego Hiszpan będzie musiał utrzymać koncentrację od pierwszych gemów, jeśli chce uniknąć niepotrzebnych problemów.

