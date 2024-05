News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Manchester United – Arsenal, gdzie oglądać?

W hicie 37. kolejki Premier League Manchester United zmierzy się na Old Trafford z Arsenalem. Mecz ma ogromne znaczenie dla obu zespołów. Czerwone Diabły potrzebują punktów w walce o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach, natomiast Kanonierzy cały czas pozostają w grze o mistrzostwo Anglii. Na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu Arsenal ma dwa punkty straty do Manchesteru City.

Kanonierzy zagrają na Old Trafford o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. Z kolei zespół Erika ten Haga nie może się pochwalić nawet podobną serią. Ich bilans w ostatnich pięciu spotkaniach to zaledwie jedno zwycięstwo, trzy remisy i jedna porażka. W roli wyraźnego faworyta na murawie pojawi się zespół Mikela Artety. Sprawdź typy na mecz Man Utd – Arsenal.

Manchester United – Arsenal, transmisja

Mecz Manchester United – Arsenal rozegrany zostanie w niedzielę (12 maja) o godzinie 17:30. Transmisja dostępna będzie tylko na platformie Viaplay. Komentatorami tej rywalizacji będą Przemysław Pełka i Michał Zachodny.

Manchester United – Arsenal, kto wygra?

Manchester United – Arsenal, kursy bukmacherskie

Rzadko się zdarza, aby zespół gości był w takim stopniu faworytem do zwycięstwa na Old Trafford jak ma to miejsce w przypadku niedzielnego meczu. Potwierdzają to również kursy bukmacherów. Na wygraną Man Utd kurs wynosi nawet ponad 8.00.

Manchester United Arsenal 8.25 6.00 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2024 08:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Arsenal? Transmisja z meczu Man Utd – Arsenal dostępna będzie platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Man Utd – Arsenal? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (12 maja) o godzinie 17:30.

