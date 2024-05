Pressfocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Manchester United Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 20:00 .

Manchester United – Arsenal FC, typy i przewidywania

W tabeli uwzględniającej pięć ostatnich ligowych meczów na Old Trafford, Manchester United jest dopiero dziesiąty w Premier League. Z kolei w analogicznym okresie Arsenal wspólnie z Manchesterem City jest najlepszym zespołem na wyjazdach. Kanonierzy przybędą do Manchesteru, aby postawić kolejny krok w walce o mistrzostwo Anglii. Gospodarze spróbują temu zapobiec, ale może to okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Po graczach Erika ten Haga spodziewam się natomiast, że będą w stanie zagrozić obronie Mikela Artety i goli nie zabraknie. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Manchester United – Arsenal FC, ostatnie wyniki

Jeżeli ktoś spodziewał się, że Manchester United na finiszu sezonu poprawi swoją pozycję w tabeli meczami z teoretycznie słabszymi przeciwnikami, musiał srogo się rozczarować. Czerwone Diabły potrafiły ograć jedynie Sheffield United. Spotkania z Bournemouth i Burnley zakończyły się remisami, a niedawno z Crystal Palace była nawet porażka.

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Bayernem, sprawiło, że Arsenal mógł skupić się w pełni na Premier League, gdzie wygrał każdy z czterech ostatnich meczów. Kanonierzy triumfowali między innymi w derbach Londynu z Tottenhamem i Chelsea. Ostatnio ograli zaś Bournemouth.

Manchester United – Arsenal FC, historia

Arsenal był gospodarzem aż trzech z czterech ostatnich meczów bezpośrednich. Kanonierzy wygrali każdą z tych potyczek, w tym tę ostatnią w stosunku 3:1. Ostatnie starcie na Old Trafford odbyło się 4 września 2022 roku. Wówczas Manchester United zwyciężył 3:1.

Manchester United – Arsenal FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Arsenal jest faworytem niedzielnego meczu. Kurs na wygraną londyńczyków wynosi najczęściej 1.40. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Manchesteru United jest to nawet 6.80. Kurs na remis waha się z kolei między 5.30 a 5.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Manchester United – Arsenal FC, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 21 Antony Matheus dos Santos 22 Tom Heaton 65 Toby Collyer 70 Harry Amass 75 Habeeb Ogunneye 78 Louis Jackson 84 Ethan Wheatley 1 Aaron Ramsdale 9 Gabriel Jesus 10 Emile Smith-Rowe 11 Gabriel Martinelli 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 20 Jorginho 21 Fábio Vieira 35 Oleksandr Zinchenko

Manchester United – Arsenal FC, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United 33% Remis 0% Wygrana Arsenalu 67% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Arsenalu

Manchester United – Arsenal FC, transmisja meczu

Niedzielny mecz 37. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United a Arsenalem rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

