PressFocus Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Manchester City – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?

W 4. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA zobaczymy mecz Manchester City – Borussia Dortmund. Obie drużyny prezentują się w tej edycji z dobrej strony i dotychczas zgromadziły na swoim koncie po siedem punktów. Tym samym są w grze o bezpośredni awans do 1/8 finału. Zwycięzca może zatem mocno przybliżyć się do realizacji tego celu. Gdzie oglądać ten mecz?

Manchester City – Borussia Dortmund: transmisja TV

Zaplanowany na środę (5 listopada) mecz z udziałem Manchesteru City i Borussii Dortmund rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczono duet Przemysław Pełka i Michał Żyro.

Manchester City – Borussia Dortmund: stream online

Środowy mecz Manchester City – Borussia Dortmund będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Manchester City – Borussia Dortmund: kto wygra?

Manchester City – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester City powinien poradzić sobie w środowym meczu Ligi Mistrzów. Współczynnik na taki scenariusz to 1.43. Z kolei wariant zakładający, że po trzy punkty sięgnie Borussia Dortmund, można zagrać po kursie 6.40. Z kolei kurs na remis to 5.00.

Manchester City Borussia Dortmund 1.43 5.00 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 11:57 .

Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Borussia Dortmund? Zaplanowany na środę (5 listopada) mecz Manchester City – Borussia Dortmund rozpocznie się o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Borussia Dortmund? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 2, a także online w Canal+ Online.

