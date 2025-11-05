Manchester City – Borussia Dortmund: gdzie oglądać?
W 4. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA zobaczymy mecz Manchester City – Borussia Dortmund. Obie drużyny prezentują się w tej edycji z dobrej strony i dotychczas zgromadziły na swoim koncie po siedem punktów. Tym samym są w grze o bezpośredni awans do 1/8 finału. Zwycięzca może zatem mocno przybliżyć się do realizacji tego celu. Gdzie oglądać ten mecz?
Manchester City – Borussia Dortmund: transmisja TV
Zaplanowany na środę (5 listopada) mecz z udziałem Manchesteru City i Borussii Dortmund rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczono duet Przemysław Pełka i Michał Żyro.
Manchester City – Borussia Dortmund: stream online
Środowy mecz Manchester City – Borussia Dortmund będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City – Borussia Dortmund: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 0%
- Remis 100%
- Wygrana Borussii Dortmund 0%
1+ Votes
Manchester City – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Manchester City powinien poradzić sobie w środowym meczu Ligi Mistrzów. Współczynnik na taki scenariusz to 1.43. Z kolei wariant zakładający, że po trzy punkty sięgnie Borussia Dortmund, można zagrać po kursie 6.40. Z kolei kurs na remis to 5.00.
Zaplanowany na środę (5 listopada) mecz Manchester City – Borussia Dortmund rozpocznie się o godzinie 21:00.
Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 2, a także online w Canal+ Online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.