FC Barcelona zacznie sezon w La Liga od spotkania z Mallorką. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu w internercie i w telewizji. Starcie zacznie się o godzinie 19:30.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

RCD Mallorca – FC Barcelona, gdzie obejrzeć?

FC Barcelona w próbie generalnej przed startem nowej kampanii wygrała z Como (5:0) w Pucharze Gampera. Jednocześnie aktualni mistrzowie Hiszpanii w sparingach przed startem sezonie zaliczyli zwycięstwa we wszystkich starciach. Blaugrana od sobotniego wieczoru zaczyna drogę po obronę mistrzostwa La Liga.

Mallorca natomiast w trzech meczach kontrolnych zaliczyła dwa zwycięstwa i remis. W pokonanym polu zostawiła kolejno HSV (2:0) i Probiense (2:0). Z kolei remis najbliższy rywal Blaugrany zaliczył z Parmą (1:1). To dobry prognostyk dla tej ekipy przed walką o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.

RCD Mallorca – FC Barcelona, transmisja w TV

Sobotnią rywalizację będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Mallorca – FC Barcelona zacznie się o godzinie 19:30. Spotkanie skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

RCD Mallorca – FC Barcelona, transmisja za darmo

Pierwsze sobotnie starcie w La Liga, jakim będzie mecz Mallorca – FC Barcelona, można również obejrzeć za darmo na platfomie STS TV. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki, aby uzyskać do niej dostęp.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku) Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Mallorca – FC Barcelona zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz ten mecz

RCD Mallorca – FC Barcelona, transmisja online

Rywalizację z udziałem Mallorki i FC Barcelony można również oglądać za pośrednictwem internetu na CANAL+ online. Pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ oraz paczką stacji Eleven Sports to obecnie koszt 75 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

