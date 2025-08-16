RCD Mallorca – FC Barcelona, gdzie obejrzeć?
FC Barcelona w próbie generalnej przed startem nowej kampanii wygrała z Como (5:0) w Pucharze Gampera. Jednocześnie aktualni mistrzowie Hiszpanii w sparingach przed startem sezonie zaliczyli zwycięstwa we wszystkich starciach. Blaugrana od sobotniego wieczoru zaczyna drogę po obronę mistrzostwa La Liga.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mallorca natomiast w trzech meczach kontrolnych zaliczyła dwa zwycięstwa i remis. W pokonanym polu zostawiła kolejno HSV (2:0) i Probiense (2:0). Z kolei remis najbliższy rywal Blaugrany zaliczył z Parmą (1:1). To dobry prognostyk dla tej ekipy przed walką o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach.
RCD Mallorca – FC Barcelona, transmisja w TV
Sobotnią rywalizację będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Mallorca – FC Barcelona zacznie się o godzinie 19:30. Spotkanie skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.
RCD Mallorca – FC Barcelona, transmisja za darmo
Pierwsze sobotnie starcie w La Liga, jakim będzie mecz Mallorca – FC Barcelona, można również obejrzeć za darmo na platfomie STS TV. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki, aby uzyskać do niej dostęp.
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku)
- Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł
- Dostęp do transmisji z meczu Mallorca – FC Barcelona zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz ten mecz
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
RCD Mallorca – FC Barcelona, transmisja online
Rywalizację z udziałem Mallorki i FC Barcelony można również oglądać za pośrednictwem internetu na CANAL+ online. Pakiet Super Sport ze wszystkimi kanałami CANAL+ oraz paczką stacji Eleven Sports to obecnie koszt 75 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty można skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.
RCD Mallorca – FC Barcelona, sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Mallorki
- wygraną Barcelony
- remisem
0 Votes
Transmisja ze spotkania będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na antenie Eleven Sports 1.
Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 19:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.