Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

Majchrzak – Diallo, gdzie obejrzeć?

Kamil Majchrzak w finale eliminacji do turnieju głównego w Madrycie doznał porażki, ale wskoczył do głównej drabinki w wyniku wycofania się Carlosa Alcaraza. Reprezentant Polski rywalizację rozpocznie od drugiej rundy, w której zmierzy się z innym luckyloserem Gabrielem Diallo. Będzie to pojedynek zawodników zajmujących obecnie 90. i 78. miejsce w rankingu ATP. Spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji oraz za pośrednictwem internetu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Majchrzak – Diallo, transmisja w TV

Mecz drugiej rundy turnieju ATP w Madrycie pomiędzy Majchrzakiem i Diallo rozegrany zostanie w sobotę (26 kwietnia) i rozpocznie się około godziny 12:30. W telewizji mecz będzie można obejrzeć na jednym z kanałów Polsat Sport.

Majchrzak – Diallo: transmisja za darmo

Transmisja z meczu Kamila Majchrzaka będzie dostępna także za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki, które prezentujemy poniżek.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Majchrzak – Diallo zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji “zakłady live” na stronie STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Majchrzak – Diallo, typ kibiców

Kto awansuje do trzeciej rundy turnieju w Madrycie? Kamil Majchrzak

Gabriel Diallo Kamil Majchrzak

Gabriel Diallo 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Majchrzak – Diallo? Transmisja z meczu Majchrzak – Diallo będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na jednym z kanałów Polsat Sport. Kiedy rozegrany zostanie mecz Majchrzak – Diallo? Mecz Majchrzak – Diallo rozegrany zostanie w sobotę (26 kwietnia) około godziny 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.