Olympique Lyon - Manchester United: gdzie oglądać mecz Ligi Europy? Dla Czerwonych Diabłów europejskie puchary to ostatnia szansa na trofeum w tym sezonie. Droga do ewentualnego finału wiedzie przez Francję. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lyon - Man United.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Lyon – Man United: gdzie oglądać?

O triumf w Lidze Europy walczy już tylko osiem drużyn. Wśród nich jest Olympique Lyon, który w czwartek wieczorem podejmie przed własną publicznością Manchester United. Spotkanie zapowiada się na zaciętą rywalizację, bowiem gospodarze są ostatnio w bardzo dobrej formie. W pięciu meczach odnieśli cztery zwycięstwa, pokonując m.in. Lille (2:1) i Niceę (2:0).

Z kolei dla Czerwonych Diabłów wygranie Ligi Europy to ostatni dzwonek, aby zakwalifikować się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W Premier League wiedzie im się koszmarnie, czego dowodem jest odległe 13. miejsce w tabeli. Ostatnio złapali lepszą formę, bowiem nie przegrali żadnego z czterech poprzednich spotkań.

Lyon – Man United: transmisja w TV

Mecz Lyon – Manchester United odbędzie się w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3.

Lyon – Man United: transmisja online

Jeśli nie masz możliwości oglądania meczu w telewizji to nic straconego. Polsat Sport, który posiada prawa do transmisji Ligi Europy, oferuje dostęp do usługi Polsat Box Go. To właśnie tam będzie transmisja online meczu Lyon – Man United.

Lyon – Man United: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lyon

Remis

Man United Lyon

Remis

Man United 0 Votes

Lyon – Man United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oferują bardzo zbliżone kursy na to spotkanie. Nieco większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze, co wynika prawdopodobnie z przewagi własnego boiska. Wygraną Lyonu można zagrać z kursem 2.57, zaś triumf Man United ze współczynnikiem 2.80.

Olympique Lyon Manchester United 2.57 3.30 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2025 13:51 .

Gdzie oglądać mecz Olympique Lyon – Manchester United? Transmisja meczu Lyon – Man United będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Olympique Lyon – Manchester United? Mecz Lyon – Man United zostanie rozegrany w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.