Poznaliśmy wszystkich uczestników fazy ligowej Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. W czwartek (28 sierpnia) odbędzie się ceremonia losowania, która wyłoni rywali 36 drużyn walczących o najcenniejsze klubowe trofeum w Europie.

Luis Angel García Carretero / Alamy Na zdjęciu: Liga Mistrzów

Losowanie Ligi Mistrzów: transmisja w TV

Prawa do pokazywania Ligi Mistrzów w Polsce posiada stacja Canal+. Dzisiejsze losowanie będzie transmitowane na żywo na kanale Canal+ 360. Początek ceremonii zaplanowano na czwartek (28 sierpnia) na godzinę 18:00 w Grimaldi Forum w Monako.

Losowanie Ligi Mistrzów: transmisja online

Fani będą mogli śledzić losowanie także w internecie. Transmisja online dostępna będzie bezpłatnie na UEFA.tv i kanale YouTube Canal+, a także w płatnym serwisie Canal+ Online, w którym można oglądać wszystkie mecze Champions League w nowym sezonie.

Oglądaj losowanie Ligi Mistrzów na żywo:

Jakie drużyny poznają rywali w Lidze Mistrzów?

Anglia: Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle.

Francja: Paris Saint-Germain, Olympique Marsylia, AS Monaco.

Hiszpania: FC Barcelona, Real Madryt, Atletico, Athletic Bilbao, Villarreal.

Niemcy: Bayer Leverkusen, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt.

Włochy: Atalanta, Inter, Juventus, Napoli.

Holandia: Ajax, PSV.

Portugalia: Benfica, Sporting.

Belgia: Union SG, Club Brugge.

Turcja: Galatasaray.

Czechy: Slavia Praga.

Grecja: Olympiakos.

Azerbejdżan: Karabach Agdam.

Cypr: Pafos FC.

Norwegia: Bodo/Glimt.

Kazachstan: Kajrat Ałmaty.

Dania: FC Kopenhaga.

Zasady losowania Ligi Mistrzów 2025/2026

Faza ligowa Ligi Mistrzów 2025/2026 rozpocznie się od udziału 36 zespołów, które zostały podzielone na cztery koszyki według współczynnika UEFA. W koszyku pierwszym znajdują się m.in. triumfatorzy poprzedniej edycji rozgrywek.

Każda drużyna rozegra łącznie osiem spotkań – po dwa z każdej grupy koszykowej. Oznacza to, że każdy zespół zmierzy się z dwoma rywalami z koszyka 1, dwoma z koszyka 2, dwoma z koszyka 3 i dwoma z koszyka 4. Dzięki temu każda drużyna spotka się z różnorodnymi przeciwnikami, a rywalizacja w fazie ligowej będzie bardziej urozmaicona niż w dawnym formacie grupowym.

Sam proces losowania opiera się na połączeniu tradycyjnego systemu z nowoczesną technologią. Najpierw wyciągana jest jedna drużyna z koszyka, a następnie komputer przydziela jej ośmiu rywali, uwzględniając zasady i ograniczenia obowiązujące w rozgrywkach.

Istnieją bowiem konkretne regulacje, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i atrakcyjności rywalizacji. Kluby z tego samego kraju nie mogą zostać wylosowane przeciwko sobie, a każda drużyna może trafić maksymalnie na dwóch rywali z jednej federacji.

Po zakończeniu ceremonii UEFA opublikuje oficjalny terminarz fazy ligowej. Nastąpi to najpóźniej 30 sierpnia, dzięki czemu kibice szybko poznają dokładne daty i godziny wszystkich spotkań.