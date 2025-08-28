Losowanie Ligi Mistrzów: transmisja w TV
Prawa do pokazywania Ligi Mistrzów w Polsce posiada stacja Canal+. Dzisiejsze losowanie będzie transmitowane na żywo na kanale Canal+ 360. Początek ceremonii zaplanowano na czwartek (28 sierpnia) na godzinę 18:00 w Grimaldi Forum w Monako.
Losowanie Ligi Mistrzów: transmisja online
Fani będą mogli śledzić losowanie także w internecie. Transmisja online dostępna będzie bezpłatnie na UEFA.tv i kanale YouTube Canal+, a także w płatnym serwisie Canal+ Online, w którym można oglądać wszystkie mecze Champions League w nowym sezonie.
Oglądaj losowanie Ligi Mistrzów na żywo:
Jakie drużyny poznają rywali w Lidze Mistrzów?
Anglia: Tottenham, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle.
Francja: Paris Saint-Germain, Olympique Marsylia, AS Monaco.
Hiszpania: FC Barcelona, Real Madryt, Atletico, Athletic Bilbao, Villarreal.
Niemcy: Bayer Leverkusen, Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt.
Włochy: Atalanta, Inter, Juventus, Napoli.
Holandia: Ajax, PSV.
Portugalia: Benfica, Sporting.
Belgia: Union SG, Club Brugge.
Turcja: Galatasaray.
Czechy: Slavia Praga.
Grecja: Olympiakos.
Azerbejdżan: Karabach Agdam.
Cypr: Pafos FC.
Norwegia: Bodo/Glimt.
Kazachstan: Kajrat Ałmaty.
Dania: FC Kopenhaga.
Zasady losowania Ligi Mistrzów 2025/2026
Faza ligowa Ligi Mistrzów 2025/2026 rozpocznie się od udziału 36 zespołów, które zostały podzielone na cztery koszyki według współczynnika UEFA. W koszyku pierwszym znajdują się m.in. triumfatorzy poprzedniej edycji rozgrywek.
Każda drużyna rozegra łącznie osiem spotkań – po dwa z każdej grupy koszykowej. Oznacza to, że każdy zespół zmierzy się z dwoma rywalami z koszyka 1, dwoma z koszyka 2, dwoma z koszyka 3 i dwoma z koszyka 4. Dzięki temu każda drużyna spotka się z różnorodnymi przeciwnikami, a rywalizacja w fazie ligowej będzie bardziej urozmaicona niż w dawnym formacie grupowym.
Sam proces losowania opiera się na połączeniu tradycyjnego systemu z nowoczesną technologią. Najpierw wyciągana jest jedna drużyna z koszyka, a następnie komputer przydziela jej ośmiu rywali, uwzględniając zasady i ograniczenia obowiązujące w rozgrywkach.
Istnieją bowiem konkretne regulacje, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i atrakcyjności rywalizacji. Kluby z tego samego kraju nie mogą zostać wylosowane przeciwko sobie, a każda drużyna może trafić maksymalnie na dwóch rywali z jednej federacji.
Po zakończeniu ceremonii UEFA opublikuje oficjalny terminarz fazy ligowej. Nastąpi to najpóźniej 30 sierpnia, dzięki czemu kibice szybko poznają dokładne daty i godziny wszystkich spotkań.
Ceremonia losowania Ligi Mistrzów będzie transmitowana w telewizji na kanale Canal+ 360 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online.
Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) w Grimaldi Forum w Monte Carlo o godzinie 18:00.