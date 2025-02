Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów, gdzie obejrzeć?

W tym tygodniu poznaliśmy komplet uczestników 1/8 finału Ligi Mistrzów. Osiem zespołów wywalczyło awans poprzez fazę play-off. Teraz zostaną dolosowane do drużyn, które rywalizację w fazie ligowej zakończyły na pierwszych ośmiu miejscach, co dało im bezpośredni awans do fazy pucharowej.

Już teraz możemy być pewni, że w walce o ćwierćfinał czeka nas przynajmniej jeden hit. Paris Saint-Germain zmierzy się bowiem z Liverpoolem lub Barceloną. Rywala wyłoni właśnie piątkowe losowanie, które będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i online. Poza losowaniem par 1/8 finału, rozlosowane zostaną również ćwierćfinały i półfinały.

Losowanie Ligi Mistrzów, transmisja w TV

Losowanie 1/8 finału, ćwierćfinałów i półfinałów Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek (21 lutego). Ceremonia rozpocznie się o godzinie 12:00. W telewizji transmisja losowania dostępna będzie na kanale CANAL+ 360.

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów: transmisja online

Transmisja z ceremonii losowania będzie również dostępna online. Będzie można ją śledzić korzystając z platformy CANAL+ online lub na oficjalnej internetowej stronie UEFA.

