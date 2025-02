News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów: potencjalne pary 1/8 finału

Liga Mistrzów w nowej odsłonie można powiedzieć, że dobiegła już końca. Za nami nie tylko faza ligowa, ale również runda play-off w fazie pucharowej. Teraz przed nami etapy, które znamy z poprzednich lat. Na placu boju w walce o końcowe trofeum pozostało jedynie szesnaście drużyn. W piątek o godzinie 12:00 w siedzibie UEFA odbędzie się losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów.

We wtorek do najlepszej szesnastki rozgrywek awansowały takie zespołu jak Feyenoord, Bayern Monachium, Club Brugge i Benfica. Z kolei w środę wyłoniliśmy kolejne drużyny, które powalczą o puchar z wielkimi uszami. Do pozostałych dwunastu ekip dołączyli: Real Madryt, PSG, PSV Eindhoven oraz Borussia Dortmund. Oto jak prezentują się potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Zobacz wideo: Boniek: Moder dobrze zrobił

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:

Feyenoord – Inter Mediolan / Arsenal

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen / Atletico Madryt

Club Brugge – Aston Villa / Lille OSC

Benfica Lizbona – FC Barcelona / Liverpool

Borussia Dortmund – Aston Villa / Lille OSC

Paris Saint-Germain – FC Barcelona / Liverpool

Real Madryt – Bayer Leverkusen / Atletico Madryt

PSV – Inter Mediolan / Arsenal

Liga Mistrzów: kiedy losowanie par 1/8 finału

Losowanie par 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek (21 lutego) w siedzibie UEFA. Początek ceremonii losowania o godzinie 12:00.

Liga Mistrzów: kiedy spotkania 1/8 finału

1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się już na początku marca. Pierwsze mecze zaplanowano w dniach 4 i 5 marca. Z kolei tydzień później, a dokładnie 11 i 12 marca rozegrane zostaną rewanże. Zwycięzcy dwumeczów wywalczą awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.