PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze ŁKS-u Łódź

ŁKS – Stal, gdzie oglądać?

ŁKS Łódź to jeden z głównych kandydatów do awansu, ale start sezonu nie przebiega po myśli. W czterech kolejkach aż dwa razy musiał przełykać gorycz porażki. Przeciętne wyniki notuje również Stal Mielec, która po spadku z Ekstraklasy przeprowadziła rewolucję kadrową. Piątek przyniesie bezpośredni mecz tych dwóch ekip. W roli faworyta stawiany jest ŁKS, który przystąpi do niego jako gospodarz.

ŁKS – Stal, transmisja TV

Piątkowy mecz ŁKS Łódź – Stal Mielec rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna w TVP Sport.

ŁKS – Stal, transmisja online

Transmisję można śledzić też w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

ŁKS – Stal, kto wygra?

ŁKS – Stal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta stawiają w tym meczu ŁKS Łódź. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.83. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Stali Mielec jest to natomiast 3.75. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

ŁKS Łódź Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 13:47 .

Gdzie oglądać mecz ŁKS Łódź – Stal Mielec? Mecz będzie dostępny w telewizji na TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz ŁKS Łódź – Stal Mielec? Mecz ŁKS Łódź – Stal Mielec odbędzie się w piątek (15 sierpnia) o godzinie 18:00.

