Liverpool – Bournemouth: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (15.08.2025)

Liverpool - Bournemouth: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można oglądać ten mecz Premier League. To pierwsze starcie pierwszej kolejki nowego sezonu.

Xinhua/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Bournemouth: gdzie oglądać?

To będzie pierwszy mecz nowego sezonu Premier League i już zapowiada nam się bardzo ciekawe spotkanie. Liverpool podejmie bowiem zespół Bournemouth, a więc będzie to potyczka faworyta do mistrzostwa, z zespołem, który przed rokiem był sensacją ligi. Tym razem wątpliwości jednak nie ma; The Reds są zdecydowanym faworytem.

Liverpool – Bournemouth: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Początek rywalizacji w piątek, 15 sierpnia 2025 roku o godzinie 21:00.

Liverpool – Bournemouth: stream online

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecze angielskiej Premier League, a więc także starcie Liverpoolu z Bournemouth można oglądać w usłudze Canal+ Online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Liverpool – Bournemouth: kto wygra?

Kto wygra mecz? Liverpool

Remis

Bournemouth Liverpool 25%

Remis 75%

Bournemouth 0% 4+ Votes

Liverpool – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Liverpoolu wynosi mniej więcej 1.34 i ewidentnie pokazuje to, kto jest mocniejszą ekipą. Z kolei remis można postawić za około 5.70, co wydaje się bardzo ciekawą opcją. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty zespołu gości, a więc Bournemouth, to można to zrobić nawet po kursie wynoszącym 7.70.

Liverpool FC Bournemouth 1.32 6.00 8.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 19:59 .

Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Bournemouth? Początek rywalizacji w piątek, 15 sierpnia 2025 roku o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Liverpool – Bournemouth? Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.