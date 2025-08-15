Liverpool – Bournemouth: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (15.08.2025)

Liverpool – Bournemouth: gdzie oglądać?
To będzie pierwszy mecz nowego sezonu Premier League i już zapowiada nam się bardzo ciekawe spotkanie. Liverpool podejmie bowiem zespół Bournemouth, a więc będzie to potyczka faworyta do mistrzostwa, z zespołem, który przed rokiem był sensacją ligi. Tym razem wątpliwości jednak nie ma; The Reds są zdecydowanym faworytem.
Liverpool – Bournemouth: transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale Canal+ Extra 1. Początek rywalizacji w piątek, 15 sierpnia 2025 roku o godzinie 21:00.
Liverpool – Bournemouth: stream online
Mecze angielskiej Premier League, a więc także starcie Liverpoolu z Bournemouth można oglądać w usłudze Canal+ Online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus
W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Liverpool – Bournemouth: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Liverpool 25%
- Remis 75%
- Bournemouth 0%
4+ Votes
Liverpool – Bournemouth: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Liverpoolu wynosi mniej więcej 1.34 i ewidentnie pokazuje to, kto jest mocniejszą ekipą. Z kolei remis można postawić za około 5.70, co wydaje się bardzo ciekawą opcją. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty zespołu gości, a więc Bournemouth, to można to zrobić nawet po kursie wynoszącym 7.70.
