Magda Linette zmierzy się z Magdaleną Fręch o awans do 3. rundy turnieju WTA w Doha. Spotkanie odbędzie się we wtorek (11 lutego) o godzinie 15:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Linette - Fręch w TV i online.

Action Plus Sports Images/Associated Press /Alamy Na zdjęciu: Magda Linette i Magdalena Fręch

Linette – Fręch, gdzie obejrzeć?

Do niezwykle interesującego pojedynku dojdzie we wtorek podczas turnieju w Doha. W ramach drugiej rundy na przeciwko siebie staną dwie reprezentantki Polski, co nie zdarza się zbyt często. O trzecią rundę zagrają ze sobą Magda Linette i Magdalena Fręch. Nie będzie to pierwszych ich pojedynek w historii.

Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie i mają na koncie po jednej wygranej. Ostatni z tych pojedynków miał miejsce w finale ubiegłorocznego turnieju w Pradze. Zdecydowanie lepsza okazała się wówczas Linette, która wygrała 6:2, 6:1. Teraz Fręch będzie miała okazję do rewanżu. Ich pojedynek będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Linette – Fręch, transmisja w TV

Polski mecz pomiędzy Linette i Fręch odbędzie się we wtorek (11 lutego) i rozpocznie się około godziny 15:00. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Linette – Fręch: transmisja za darmo

Mecz Linette – Fręch będzie można oglądać również za darmo korzystając z usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Transmisja z meczu Linette – Fręch zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji "zakłady live" na stronie STS

Extra bonus 199 zł za typ zwycięzcę meczu Linette – Fręch

Postaw pierwszy po rejestracja konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę meczu Linette – Fręch

Gdzie oglądać mecz Linette – Fręch? Transmisja z meczu Linette – Fręch będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Linette – Fręch? Spotkanie Linette – Fręch rozegrane zostanie we wtorek (11 lutego) około godziny 15:00.

