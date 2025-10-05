Paris Saint-Germain w niedzielny wieczór podejmie na wyjeździe Lille OSC w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligue 1. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Lille – PSG, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 7. kolejki rozgrywek Ligue 1 zamknie niezwykle interesujące starcie. A w nim Paris Saint-Germain zagra na wyjeździe z Lille OSC. Paryżanie przystąpią do tej rywalizacji w świetnych nastrojach, po tym jak udało im się pokonać FC Barcelonę w Lidze Mistrzów (2:1).

Lille również jest w bardzo dobrych humorach. Gospodarze niedzielnego pojedynku w czwartek odnieśli niezwykle cenne zwycięstwo nad AS Romą w rozgrywkach Ligi Europy (1:0). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Lille – PSG, gdzie oglądać za darmo?

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Lille – PSG, transmisja w TV

Spotkanie Lille – Paris Saint-Germain będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2

Lille – PSG, transmisja online

Nadchodząca rywalizację możesz również obejrzeć w internecie. Mecz będzie transmitowany na stronie elevensports.pl, a także w usłudze Betclic TV.

Lille – PSG, kto wygra?

Lille – PSG, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Lille natomiast sięga nawet 4.30.

Lille Paris Saint-Germain 4.30 3.75 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2025 09:21 .

Gdzie oglądać mecz Lille – PSG? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie internetowej elevensports.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Marsylia – PSG? Mecz odbędzie się już w niedzielę (5 października) o godzinie 20:45.

