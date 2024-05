Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Artur Szalpuk

Liga Narodów 2024: gdzie oglądać?

W tym tygodniu rozpocznie się rywalizacja w nowej edycji Ligi Narodów 2024. Jednym z faworytów całego turnieju jest reprezentacja Polski, dla której występy w tych rozgrywkach są również jednym z etapów przygotowań do Igrzysk Olimpijski w Paryżu.

W pierwszym etapie Ligi Narodów Biało-czerwoni rywalizować będą w tureckiej Antalyi. W dniach 22-26 maja rozegrają cztery spotkania, w których ich rywalami będą Stany Zjednoczone (22.05), Kanada (23.05), Holandia (24.05) i Słoweia (26.05). Na początku czerwca drużyna Nikoli Grbicia przeniesie do Japonii, gdzie będzie kontynuować rywalizację. Wszystkie spotkania reprezentacji Polski w Lidze Narodów można oglądać w telewizji, a także za pośrednictwem internetu.

Liga Narodów 2024: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Ligi Narodów dysponuje stacja Polsat. Nadchodzące spotkania będzie można oglądać “na żywo: na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport 2. Mecze z udziałem reprezentacji Polski będą również transmitowane na kanale TV4.

Liga Narodów 2024: transmisja online

Wszystkie spotkania Ligi Narodów, w tym reprezentacji Polski, możesz również oglądać w usłudze STS TV, dostępnej także na urządzeniach mobilnych. Aby uzyskać dostęp do transmisji z poszczególnych meczów wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz zagrać dowolny kupon za co najmniej 2 zł. Dzięki temu uzyskasz dostęp do usługi aż na 24 godziny.

