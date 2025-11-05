Liga Mistrzów mecze dzisiaj transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (05.11.2025)

17:33, 5. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów zapowiadają się niezwykle ciekawie. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję środowych spotkań.

Piłka Ligi Mistrzów
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłka Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360, TVP Sport oraz online w serwisach Canal+ Online i sport.tvp.pl. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.

Liga Mistrzów przez 3 miesiące ZA DARMO! Odbierz voucher na Canal+

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. To się opłaca, bo standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
  3. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Liga Mistrzów przez 3 miesiące ZA DARMO! Odbierz voucher na Canal+

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP ma prawa do pokazywania wybranych meczów Ligi Mistrzów w każdej kolejce. W środę 5 listopada TVP Sport pokaże spotkanie Club Brugge – FC Barcelona. Pozostałe mecze dostępne są wyłącznie w Canal+ Sport i online w Canal+ Online.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (05.11.2025)

Środowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się emocjonująco. Oto pełna lista meczów zaplanowanych na 5 listopada:

  • 18:45 – Karabach Agdam – Chelsea
  • 18:45 – Pafos – Villarreal
  • 21:00 – Ajax – Galatasaray
  • 21:00 – Benfica – Bayer Leverkusen
  • 21:00 – Club Brugge – Barcelona (TVP Sport)
  • 21:00 – Inter – Kairat Ałmaty
  • 21:00 – Manchester City – Borussia Dortmund
  • 21:00 – Marsylia – Atalanta
  • 21:00 – Newcastle – Athletic Bilbao
Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów?

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 i online w serwisie Canal+ Online. TVP Sport pokaże mecz Club Brugge – Barcelona.

O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 5 listopada 2025?

Dwa pierwsze spotkania rozpoczną się o 18:45, a pozostałe mecze o 21:00.

