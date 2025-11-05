Liga Mistrzów mecze dzisiaj transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (05.11.2025)

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów zapowiadają się niezwykle ciekawie. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję środowych spotkań.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Piłka Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja

Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360, TVP Sport oraz online w serwisach Canal+ Online i sport.tvp.pl. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.

Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. To się opłaca, bo standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku). Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną. Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać). Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?

TVP ma prawa do pokazywania wybranych meczów Ligi Mistrzów w każdej kolejce. W środę 5 listopada TVP Sport pokaże spotkanie Club Brugge – FC Barcelona. Pozostałe mecze dostępne są wyłącznie w Canal+ Sport i online w Canal+ Online.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (05.11.2025)

Środowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się emocjonująco. Oto pełna lista meczów zaplanowanych na 5 listopada:

18:45 – Karabach Agdam – Chelsea

18:45 – Pafos – Villarreal

21:00 – Ajax – Galatasaray

21:00 – Benfica – Bayer Leverkusen

21:00 – Club Brugge – Barcelona (TVP Sport)

21:00 – Inter – Kairat Ałmaty

21:00 – Manchester City – Borussia Dortmund

21:00 – Marsylia – Atalanta

21:00 – Newcastle – Athletic Bilbao

Gdzie oglądać dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów? Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów obejrzysz w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360 i online w serwisie Canal+ Online. TVP Sport pokaże mecz Club Brugge – Barcelona. O której godzinie mecze Ligi Mistrzów 5 listopada 2025? Dwa pierwsze spotkania rozpoczną się o 18:45, a pozostałe mecze o 21:00.

