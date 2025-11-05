Liga Mistrzów mecze dzisiaj transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (05.11.2025)

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja
Dzisiejsze mecze Ligi Mistrzów możesz oglądać w Canal+ Sport, CANAL+ Extra 1, CANAL+ 360, TVP Sport oraz online w serwisach Canal+ Online i sport.tvp.pl. Dzięki specjalnej promocji od STS możesz uzyskać dostęp do Canal+ Online na 3 miesiące za darmo.
Voucher na 3-miesięczny pakiet Canal+, obejmujący transmisje Ligi Mistrzów, otrzymasz po rejestracji i dokonaniu wpłaty w wysokości 50 zł u bukmachera STS. To się opłaca, bo standardowy koszt takiego pakietu to ponad 200 zł.
Jak odebrać voucher do Canal+ Online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku).
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj ofertę powitalną.
- Wpłać minimum 50 zł na konto STS (nie musisz nic obstawiać).
- Poczekaj na kod, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em – wykorzystasz go w Canal+ Online.
Gdzie oglądać Ligę Mistrzów za darmo?
TVP ma prawa do pokazywania wybranych meczów Ligi Mistrzów w każdej kolejce. W środę 5 listopada TVP Sport pokaże spotkanie Club Brugge – FC Barcelona. Pozostałe mecze dostępne są wyłącznie w Canal+ Sport i online w Canal+ Online.
Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (05.11.2025)
Środowy wieczór w Lidze Mistrzów zapowiada się emocjonująco. Oto pełna lista meczów zaplanowanych na 5 listopada:
- 18:45 – Karabach Agdam – Chelsea
- 18:45 – Pafos – Villarreal
- 21:00 – Ajax – Galatasaray
- 21:00 – Benfica – Bayer Leverkusen
- 21:00 – Club Brugge – Barcelona (TVP Sport)
- 21:00 – Inter – Kairat Ałmaty
- 21:00 – Manchester City – Borussia Dortmund
- 21:00 – Marsylia – Atalanta
- 21:00 – Newcastle – Athletic Bilbao
Dwa pierwsze spotkania rozpoczną się o 18:45, a pozostałe mecze o 21:00.
