Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja. Gdzie oglądać dzisiejsze mecze? (16.09.2025)

Po kilku miesiącach wraca Liga Mistrzów, która na nowo rozpali serca europejskich kibiców. Sprawdź, gdzie oglądać dzisiejsze mecze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja

Transmisje Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 dostępne są na kanałach CANAL+ EXTRA i CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Platforma daje możliwość oglądania spotkań na żywo na komputerze, smartfonie i tablecie.

Który mecz Ligi Mistrzów w TVP?

Telewizja Polska w tym sezonie nie posiada praw do rozgrywek, dlatego mecze Ligi Mistrzów nie będą transmitowane w TVP.

Liga Mistrzów – transmisja za darmo

Mecze Ligi Mistrzów można oglądać także za darmo. Dzięki współpracy Canal+ Online z bukmacherem Superbet nowi gracze otrzymują vouchery umożliwiające bezpłatne śledzenie aż sześciu kolejek fazy ligowej. To obecnie najszybszy i najtańszy sposób, aby zobaczyć spotkania Ligi Mistrzów legalnie i bez dużych kosztów.

Jak odebrać voucher Canal+ na Ligę Mistrzów?

Voucher Canal+ Online obejmujący transmisje Ligi Mistrzów można zdobyć po rejestracji u bukmachera Superbet. Wystarczy:

Zarejestrować się w Superbet z kodem GOAL (od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów). Wpłacić minimum 40 zł i postawić pierwszy zakład. Zweryfikować konto. W ciągu 7 dni odebrać voucher Canal+ Online na 3 miesiące darmowego dostępu.

Numer telefonu w Superbet i Canal+ musi być ten sam. Dodatkowo nowi gracze otrzymują pakiet powitalny: freebety i bonusy o łącznej wartości ponad 3700 zł.

Mecze Ligi Mistrzów dzisiaj (16.09.2025)

We wtorek 16 września kibice zobaczą sześć spotkań pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Na boisku pojawią się m.in. Real Madryt, Arsenal czy Juventus, a wieczór zapowiada się niezwykle emocjonująco. Sprawdź listę meczów, godziny rozpoczęcia i gdzie oglądać transmisję na żywo.

Athletic Club – Arsenal , godz. 18:45

, godz. 18:45 PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise , godz. 18:45

, godz. 18:45 Juventus – Borussia Dortmund , godz. 21:00

, godz. 21:00 Real Madryt – Olympique Marsylia , godz. 21:00

, godz. 21:00 Benfica – Qarabağ FK , godz. 21:00

, godz. 21:00 Tottenham Hotspur – Villarreal, godz. 21:00

Liga Mistrzów dzisiaj – zapowiedzi meczów

Dzisiejszy wieczór rozpocznie się od meczu Athletic Bilbao z Arsenalem, w którym londyńczycy będą faworytem, ale gorący baskijski stadion zawsze potrafi zaskoczyć. W Eindhoven PSV podejmie Union Saint-Gilloise, tutaj Belgowie mogą powalczyć o niespodziankę.

Później kibiców czekają największe hity – Juventus zmierzy się z Borussią Dortmund, a Real Madryt podejmie Marsylię. Dwa pozostałe spotkania to Benfica – Qarabağ oraz Tottenham – Villarreal, gdzie gospodarze również będą chcieli rozpocząć rozgrywki od zwycięstwa.

