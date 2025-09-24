PressFocus Na zdjęciu: Dawid Drachal

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Jednym z dwóch środowych hitów w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok. Dwa czołowe zespoły naszej ligi, a zarazem ćwierćfinaliści minionej edycji Ligi Konferencji, zagrają ze sobą w ramach zaległego spotkania szóstej kolejki. Stawkę będą cenne punkty w rywalizacji o mistrzostwo Polski.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: transmisja TV

Środowy mecz pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Marcin Żewłakow.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: stream online

To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Legii

Remis

Wygrana Jagiellonii Wygrana Legii 46%

Remis 8%

Wygrana Jagiellonii 46% 13+ Votes

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Legia Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy stołecznego klubu wynosi mniej więcej 1.68. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 4.40. Niewiele wyższy współczynnik można wykorzystać stawiając na sukces Jagiellonii Białystok.

Legia Warszawa Jagiellonia Białystok 1.68 4.40 4.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 21:51 .

Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok? Środowy mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok rozpocznie się o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

