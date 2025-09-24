Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.09.2025)

19:27, 24. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać środowy hit PKO BP Ekstraklasy.

Dawid Drachal
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dawid Drachal

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Jednym z dwóch środowych hitów w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja Legia WarszawaJagiellonia Białystok. Dwa czołowe zespoły naszej ligi, a zarazem ćwierćfinaliści minionej edycji Ligi Konferencji, zagrają ze sobą w ramach zaległego spotkania szóstej kolejki. Stawkę będą cenne punkty w rywalizacji o mistrzostwo Polski.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: transmisja TV

Środowy mecz pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Marcin Żewłakow.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: stream online

To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. 

Reklama

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Legii
  • Remis
  • Wygrana Jagiellonii
  • Wygrana Legii 46%
  • Remis 8%
  • Wygrana Jagiellonii 46%

13+ Votes

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Legia Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy stołecznego klubu wynosi mniej więcej 1.68. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 4.40. Niewiele wyższy współczynnik można wykorzystać stawiając na sukces Jagiellonii Białystok.

Legia Warszawa
Jagiellonia Białystok
1.68
4.40
4.55
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 21:51.
Kiedy odbędzie się mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok?

Środowy mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok rozpocznie się o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok?

Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.