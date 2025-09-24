Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
Jednym z dwóch środowych hitów w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok. Dwa czołowe zespoły naszej ligi, a zarazem ćwierćfinaliści minionej edycji Ligi Konferencji, zagrają ze sobą w ramach zaległego spotkania szóstej kolejki. Stawkę będą cenne punkty w rywalizacji o mistrzostwo Polski.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: transmisja TV
Środowy mecz pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Marcin Żewłakow.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: stream online
To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Legii 46%
- Remis 8%
- Wygrana Jagiellonii 46%
13+ Votes
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest Legia Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy stołecznego klubu wynosi mniej więcej 1.68. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 4.40. Niewiele wyższy współczynnik można wykorzystać stawiając na sukces Jagiellonii Białystok.
