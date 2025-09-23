Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

20:16, 23. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa - Jagiellonia: typy i kursy na środowy, zaległy mecz 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Steve Kapuadi
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy miał odbyć się mecz z udziałem ćwierćfinalistów Ligi Konferencji. Starcie Legia WarszawaJagiellonia Białystok przełożono jednak ze względu na występy obu drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Te zakończyły się pomyślnie dla naszych drużyn. Tym samym ranga tego spotkania dodatkowo wzrasta.

Za znaczącego faworyta uznawana jest Legia, chociaż to Jagiellonia prezentuje lepszą i równiejszą formę. Spotkanie odbędzie się jednak w Warszawie, co powinno dodać sił miejscowej drużynie. Czy to wystarczy do zwycięstwa? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Superbet
1,66
obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do Superbet
*Kursy z 23.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Piłkarze Legii prezentują nierówną formę w Ekstraklasie. Warszawianom nie udało się zapunktować w wyjazdowym meczu z Cracovią. Z kolei w Częstochowie stołeczny zespół wywalczył tylko punkt z będącym w kryzysie Rakowem. Pomyślnie zakończyło się domowe starcie z Radomiakiem Radom, którego Legia ograła 4:1.

Jagiellonia nie zwykła przegrywać meczów w bieżącej kampanii. Inauguracja sezonu wypadła katastrofalnie (0:4 z Bruk-Betem u siebie), ale później było już tylko lepiej. W minionej serii gier białostoczanie pokonali u siebie rewelację początku rozgrywek, czyli Wisłę Płock (1:0). Wcześniej brązowy medalista mistrzostw Polski musiał zadowolić się remisem 1:1 z Piastem w Gliwicach.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, historia

W poprzednim sezonie kluby te grały ze sobą trzykrotnie. Bilans tych meczów jest remisowy. Piłkarze Legii okazali się lepsi jedynie w Pucharze Polski, gdzie ograli Jagiellonię 3:1. Białostoczanie zrewanżowali się w stolicy, gdzie zwyciężyli 1:0. Remis miał zaś miejsce na Podlasiu. Tam padł rezultat 1:1.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.68, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 4.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Legia Warszawa
Remis
Jagiellonia Białystok
1.67
4.20
4.40
1.68
4.40
4.55
1.64
4.30
4.40
1.68
4.40
4.55
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 21:51.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Legii
  • Remis
  • Wygrana Jagiellonii
  • Wygrana Legii
  • Remis
  • Wygrana Jagiellonii

0 Votes

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższą środę, 24 września o godzinie 21:00.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.