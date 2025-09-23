Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Steve Kapuadi

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy miał odbyć się mecz z udziałem ćwierćfinalistów Ligi Konferencji. Starcie Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok przełożono jednak ze względu na występy obu drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Te zakończyły się pomyślnie dla naszych drużyn. Tym samym ranga tego spotkania dodatkowo wzrasta.

Za znaczącego faworyta uznawana jest Legia, chociaż to Jagiellonia prezentuje lepszą i równiejszą formę. Spotkanie odbędzie się jednak w Warszawie, co powinno dodać sił miejscowej drużynie. Czy to wystarczy do zwycięstwa? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Legia Warsaw Zawodnik Powrót Jan Leszczynski Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Claude Goncalves Uraz uda Niepewny Jean Pierre Nsame Uraz ścięgna Achillesa Początek grudnia 2025

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Piłkarze Legii prezentują nierówną formę w Ekstraklasie. Warszawianom nie udało się zapunktować w wyjazdowym meczu z Cracovią. Z kolei w Częstochowie stołeczny zespół wywalczył tylko punkt z będącym w kryzysie Rakowem. Pomyślnie zakończyło się domowe starcie z Radomiakiem Radom, którego Legia ograła 4:1.

Jagiellonia nie zwykła przegrywać meczów w bieżącej kampanii. Inauguracja sezonu wypadła katastrofalnie (0:4 z Bruk-Betem u siebie), ale później było już tylko lepiej. W minionej serii gier białostoczanie pokonali u siebie rewelację początku rozgrywek, czyli Wisłę Płock (1:0). Wcześniej brązowy medalista mistrzostw Polski musiał zadowolić się remisem 1:1 z Piastem w Gliwicach.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, historia

W poprzednim sezonie kluby te grały ze sobą trzykrotnie. Bilans tych meczów jest remisowy. Piłkarze Legii okazali się lepsi jedynie w Pucharze Polski, gdzie ograli Jagiellonię 3:1. Białostoczanie zrewanżowali się w stolicy, gdzie zwyciężyli 1:0. Remis miał zaś miejsce na Podlasiu. Tam padł rezultat 1:1.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.68, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 4.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Legia Warszawa Edward Iordănescu Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Legia Warszawa Edward Iordănescu 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Tobiasz 7 Wszołek 91 Piątkowski 3 Kapuadi 19 Vinagre 44 Szymański 30 Stojanovic 67 Kapustka 22 Elitim 77 Krasniqi 29 Rajovic 80 Pietuszewski 10 Pululu 7 Pozo 8 Drachal 11 Balleste 6 Romanczuk 27 Wdowik 4 Kobayashi 13 Vital 15 Wojtuszek 50 Abramowicz 1 Tobiasz 7 Wszołek 91 Piątkowski 3 Kapuadi 19 Vinagre 44 Szymański 30 Stojanovic 67 Kapustka 22 Elitim 77 Krasniqi 29 Rajovic 80 Pietuszewski 10 Pululu 7 Pozo 8 Drachal 11 Balleste 6 Romanczuk 27 Wdowik 4 Kobayashi 13 Vital 15 Wojtuszek 50 Abramowicz 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 4 Marco Burch 8 Rafał Augustyniak 12 Radovan Pankov 13 Arkadiusz Reca 13 Arkadiusz Reca 20 Jakub Zewlakow 21 Wahan Biczachczjan 27 Gabriel Kobylak 53 Wojciech Urbański 55 Artur Jędrzejczyk 82 Kacper Urbański 99 Noah Weißhaupt 3 Dusan Stojinovic 17 Youssuf Sylla 19 Alejandro Cantero 22 Miłosz Piekutowski 25 Aziel Jackson 72 Kamil Jóźwiak 86 Bartosz Mazurek 9 Dimitris Rallis 18 Louka Prip 31 Leon Flach 21 Sergio Lozano 70 Andy Pelmard

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższą środę, 24 września o godzinie 21:00.

