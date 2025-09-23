Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2025)

Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania
W 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy miał odbyć się mecz z udziałem ćwierćfinalistów Ligi Konferencji. Starcie Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok przełożono jednak ze względu na występy obu drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów. Te zakończyły się pomyślnie dla naszych drużyn. Tym samym ranga tego spotkania dodatkowo wzrasta.
Za znaczącego faworyta uznawana jest Legia, chociaż to Jagiellonia prezentuje lepszą i równiejszą formę. Spotkanie odbędzie się jednak w Warszawie, co powinno dodać sił miejscowej drużynie. Czy to wystarczy do zwycięstwa? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa
Jan Leszczynski
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
Claude Goncalves
Uraz uda
Niepewny
Jean Pierre Nsame
Uraz ścięgna Achillesa
Początek grudnia 2025
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki
Piłkarze Legii prezentują nierówną formę w Ekstraklasie. Warszawianom nie udało się zapunktować w wyjazdowym meczu z Cracovią. Z kolei w Częstochowie stołeczny zespół wywalczył tylko punkt z będącym w kryzysie Rakowem. Pomyślnie zakończyło się domowe starcie z Radomiakiem Radom, którego Legia ograła 4:1.
Jagiellonia nie zwykła przegrywać meczów w bieżącej kampanii. Inauguracja sezonu wypadła katastrofalnie (0:4 z Bruk-Betem u siebie), ale później było już tylko lepiej. W minionej serii gier białostoczanie pokonali u siebie rewelację początku rozgrywek, czyli Wisłę Płock (1:0). Wcześniej brązowy medalista mistrzostw Polski musiał zadowolić się remisem 1:1 z Piastem w Gliwicach.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, historia
W poprzednim sezonie kluby te grały ze sobą trzykrotnie. Bilans tych meczów jest remisowy. Piłkarze Legii okazali się lepsi jedynie w Pucharze Polski, gdzie ograli Jagiellonię 3:1. Białostoczanie zrewanżowali się w stolicy, gdzie zwyciężyli 1:0. Remis miał zaś miejsce na Podlasiu. Tam padł rezultat 1:1.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie
Faworytem środowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 1.68, typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 4.40, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.30. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy
|4Marco Burch
|8Rafał Augustyniak
|12Radovan Pankov
|13Arkadiusz Reca
|13Arkadiusz Reca
|20Jakub Zewlakow
|21Wahan Biczachczjan
|27Gabriel Kobylak
|53Wojciech Urbański
|55Artur Jędrzejczyk
|82Kacper Urbański
|99Noah Weißhaupt
|3Dusan Stojinovic
|17Youssuf Sylla
|19Alejandro Cantero
|22Miłosz Piekutowski
|25Aziel Jackson
|72Kamil Jóźwiak
|86Bartosz Mazurek
|9Dimitris Rallis
|18Louka Prip
|31Leon Flach
|21Sergio Lozano
|70Andy Pelmard
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, kto wygra?
Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższą środę, 24 września o godzinie 21:00.
