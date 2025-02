Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Raków, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór dojdzie do pojedynku dwóch kandydatów do zdobycia mistrzostwa Polski w tym sezonie. Liderujący w tabeli Lech Poznań zmierzy się przed własną publicznością z trzecim Rakowem Częstochowa. Aktualnie obie drużyny w tabeli dzielą cztery punkty.

Początku rundy wiosennej Lech i Raków nie mogą zaliczyć do udanych. Kolejorz zanotował jedno zwycięstwo i doznał niespodziewanej porażki. Z kolei Raków w dwóch meczach zapisał na swoje konto tylko jeden punkt. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tym samym piątkowy mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem obie drużyny mają wiele do udowodnienia. Spotkanie będzie można oglądać zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Lech – Raków, transmisja w TV

Spotkanie Lech – Raków zaplanowane zostało na piątek (14 lutego) o godzinie 20:30. W telewizji transmisja meczu dostępna będzie na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Lech – Raków, transmisja online

Piątkowy hit Ekstraklasy można oglądać również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze wszystkich meczów dostępne są na platformie CANAL+ online. Pakiet Super Sport, w skład którego wchodzą wszystkie kanały CANAL+, kosztuje obecnie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Lech – Raków, sonda

Jak zakończy się piątkowy mecz? wygraną Lecha

remisem

wygraną Rakowa wygraną Lecha 61%

remisem 13%

wygraną Rakowa 25% 67+ Votes

Lech – Raków, kursy bukmacherskie

