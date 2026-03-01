Lech – Raków: gdzie oglądać?
Lech Poznań zagra na Enea Stadionie z Rakowe Częstochowa w hicie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski ma za sobą awans do 1/8 finału Ligi Konferencji po zwycięskim dwumeczu z fińskim KuPS Kuopio. W rozgrywkach ligowych Poznaniacy wygrali trzy kolejne spotkania i wskoczyli na podium tabeli. Jeśli wyniki rywali ułożą się po ich myśli, mogą objąć prowadzenie w lidze.
Medaliki zajmują czwarte miejsce w tabeli. Przed tygodniem odniosły pierwsze zwycięstwo pod wodzą Łukasza Tomczyka, który zastąpił na ławce trenerskiej Marka Papszuna. Częstochowianie są najlepiej punktującym zespołem w całej stawce, choć na wyjazdowe zwycięstwo czekają od końcówki listopada.
Lech – Raków: transmisja w TV
Hit 23. kolejki Ekstraklasy w Poznaniu będzie dostępny na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz TVP Sport. W telewizji kodowanej mecz skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała, zaś w publicznej stacji Maciej Iwański i Robert Podoliński.
Lech – Raków: stream online
Spotkanie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa będzie również dostępne w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie sport.tvp.pl. Starcie na Enea Stadionie rozpocznie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 17:30.
