Lech Poznań podejmie Raków Częstochowa w hicie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz na stadionie przy Bułgarskiej odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godz. 17:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Lech – Raków: gdzie oglądać?

Lech Poznań zagra na Enea Stadionie z Rakowe Częstochowa w hicie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski ma za sobą awans do 1/8 finału Ligi Konferencji po zwycięskim dwumeczu z fińskim KuPS Kuopio. W rozgrywkach ligowych Poznaniacy wygrali trzy kolejne spotkania i wskoczyli na podium tabeli. Jeśli wyniki rywali ułożą się po ich myśli, mogą objąć prowadzenie w lidze.

Medaliki zajmują czwarte miejsce w tabeli. Przed tygodniem odniosły pierwsze zwycięstwo pod wodzą Łukasza Tomczyka, który zastąpił na ławce trenerskiej Marka Papszuna. Częstochowianie są najlepiej punktującym zespołem w całej stawce, choć na wyjazdowe zwycięstwo czekają od końcówki listopada.

Lech – Raków: transmisja w TV

Hit 23. kolejki Ekstraklasy w Poznaniu będzie dostępny na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz TVP Sport. W telewizji kodowanej mecz skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała, zaś w publicznej stacji Maciej Iwański i Robert Podoliński.

Lech – Raków: stream online

Spotkanie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa będzie również dostępne w internecie. Mecz obejrzysz w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie sport.tvp.pl. Starcie na Enea Stadionie rozpocznie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 17:30.

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Raków Częstochowa? Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – Raków Częstochowa? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, TVP Sport, a także w serwisie CANAL+ online i na portalu sport.tvp.pl.

