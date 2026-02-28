Lech Poznań – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

Lech Poznań zmierzy się przy Bułgarskiej z Rakowem Częstochowa w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Starcie odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godz. 17:30. Kolejorz po wielu miesiącach wrócił na ligowe podium.

Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Raków: typy bukmacherskie

Lech Poznań podejmie Raków Częstochowa w hicie 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz po trzech zwycięstwach z rzędu wysłał wyraźny sygnał, że obrona mistrzostwa Polski jest jak najbardziej realna. W zeszłym tygodniu drużyna Nielsa Frederiksena odniosła cenne zwycięstwo nad Koroną Kielce na wyjeździe, a następnie wywalczyła awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. W dwumeczu z KuPS Kuopio różnica klas była wyraźna, a Poznaniacy mogą już przygotowywać się do starcia z Szachtarem Donieck.

Medaliki również stoją przed wymagającym okresem. W europejskich rozgrywkach zmierzą się z Fiorentiną, czyli zespołem, z którym niedawno przegrała Jagiellonia Białystok. Drużyna prowadzona przez Łukasza Tomczyka zajmuje obecnie solidne piąte miejsce w lidze, a w poprzedniej kolejce pokonała Bruk-Bet Termalikę Nieciecza po golu Iviego Lopeza. Biorąc pod uwagę formę gospodarzy, warto rozważyć typ na ich zwycięstwo przy Bułgarskiej. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech – Raków: ostatnie wyniki

Poznaniacy są w znakomitej formie i notują serię pięciu zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. W miniony czwartek pokonali KuPS Kuopio (1:0) po trafieniu Pablo Rodrigueza. Wcześniej mistrz Polski ograł Koronę (2:1), KuPS (2:0), Piasta Gliwice (3:0) oraz Górnika Zabrze (1:0). Forma Kolejorza przed niedzielnym hitem kolejki może imponować.

Z kolei Raków w zeszły weekend odniósł pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Łukasz Tomczyk musiał czekać aż do czwartego meczu, by sięgnąć po premierowy triumf na ławce trenerskiej. Trzy punkty w starciu z Bruk-Bet Termaliką zapewnił Ivi Lopez. Wcześniej Medaliki zremisowały z Zagłębiem Lubin (0:0) i Radomiakiem Radom (0:0), uległy Wiśle Płock (1:2), a w Liga Konferencji pokonały Omonię Nikozja (1:0).

Lech – Raków: historia

Wrześniowa potyczka pomiędzy Rakowem a Lechem skończyła się remisem (2:2). Do przerwy Kolejorz prowadził w Częstochowie, jednak gospodarze po zmianie stron w trzy minut zdołali zdobyć cenny punkt. W poprzedniej kampanii w Poznaniu Medaliki wygrały (1:0) po bramce Stratosa Svarnasa. Kolejorz czeka na ligowy triumf nad Rakowem od września 2023 roku.

Lech – Raków: kursy bukmacherskie

Kursy na zwycięstwo Lecha Poznań w ofertach bukmacherów zostały ustalone na poziomie mniej więcej 2.30. Z kolei triumf zawodników Rakowa Częstochowa wynosi w granicach 2.95-3.15. Remis można obstawić z kursem około 3.45.

Lech Poznań Remis Raków Częstochowa 2.25 3.35 3.05 2.30 3.50 3.15 2.30 3.50 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 20:07

Lech – Raków: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson, Walemark – Ishak

Raków Częstochowa: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas, Ameyaw, Struski, Bułat, Silva – Makuch, Brunes, Diaby-Fadiga

Lech – Raków: sonda

Lech – Raków: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Raków Częstochowa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 17:30. Starcie będzie transmitowane na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie też dostępne w internecie w serwisie CANAL+ online oraz na portalu sport.tvp.pl.

