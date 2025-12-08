Korona Kielce podejmie Wisłę Płock w ostatnim meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie odbędzie się w poniedziałek, 8 grudnia, o godz. 19:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Konstantinos Sotiriou

Korona – Wisła: gdzie oglądać?

Korona Kielce i Wisła Płock zakończą zmagania 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie odbędzie się w poniedziałek, 8 grudnia, o godzinie 19:00 i będzie dla kielczan ostatnią okazją w tym roku, by pożegnać się z własnymi kibicami w dobrym stylu. Drużyna Jacka Zielińskiego po świetnym początku sezonu wyhamowała i obecnie zmaga się z kryzysem. Spadła na 9. miejsce w tabeli, a jej przewaga nad strefą spadkową topnieje.

Wisła natomiast udowadnia, że potrafi być solidnym i niezwykle konsekwentnym zespołem. Ekipa Mariusza Misiury imponuje zwłaszcza organizacją gry w defensywie. Płocczanie cztery ostatnie ligowe spotkania zremisowali, a ich seria meczów bez porażki trwa już ponad dwa miesiące. Na wyjazdach jednak mają wciąż sporo do udowodnienia, bo w tym sezonie tylko raz udało im się zdobyć komplet punktów.

Korona – Wisła: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Koroną Kielce a Wisłą Płock obejrzysz na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Spotkanie na Exbud Arenie skomentuje duet Michał Mitrut – Wojciech Jagoda. Początek starcia w Kielcach o godzinie 19:00.

Korona – Wisła: stream online

Spotkanie Korony Kielce z Wisłą Płock będzie też transmitowane w internecie. Mecz będzie pokazany w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do starcia otrzymasz po wykupieniu pakietu Super Sport, gdzie znajdziesz wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Korona – Wisła: sonda

Korona – Wisła: kursy bukmacherskie

Korona Kielce Wisła Płock 2.15 3.30 3.90 Odds are subject to change. Last updated 8 grudnia 2025 17:32

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce – Wisła Płock? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Korona Kielce – Wisła Płock? Mecz zostanie rozegrany na Exbud Arenie w poniedziałek (8 grudnia) o godzinie 19:00.

