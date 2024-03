IMAGO / Paweł Janczyk / Newspix Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Korona Kielce Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2024 07:19 .

Korona – Pogoń, gdzie oglądać

Korona Kielce z kolejki na kolejkę jest w coraz trudniejszej sytuacji w PKO Ekstraklasie. Złocisto-krwiści po pokonaniu ŁKS-u nie potrafią ponownie sięgnąć po trzy punkty od pięciu ligowych gier, przez co balansują na granicy strefy spadkowej. Pogoń z kolei ma aspiracje, by powalczyć o najwyższe cele w obecnej kampanii, a do lidera traciła przed tą serią gier pięć punktów. Jednak Portowcy w dwóch ostatnich meczach zdobyli tylko jedno oczko.

Zobacz także nasze typy na dziś

Korona – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz PKO Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce i Pogonią Szczecin będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Początek o godzinie 12:30.

Korona – Pogoń, transmisja online

Pojedynek Korona – Pogoń będzie dostępny na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

Korona – Pogoń, kursy bukmacherskie

Eksperci faworytem spotkania wybrali Pogoń Szczecin, co nie powinno dziwić patrząc na miejsce w tabeli obu drużyn. Warto jednak pamiętać, że Korona każdy mecz gra teraz “o życie”, aby utrzymać się w PKO Ekstraklasie.

Korona Kielce Pogoń Szczecin 3.20 3.40 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2024 07:19 .

Gdzie obejrzeć mecz Korona – Pogoń? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 lub online w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Korona – Pogoń? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 17 marca, o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.