GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec: transmisja oraz stream online. To spotkanie będzie dostępne tylko w internecie. Zdegradowani już Zagłębiacy na wyjeździe zmierzą się z Trójkolorowymi.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec, gdzie oglądać?

GKS Tychy w sobotę wieczorem na własnym stadionie podejmie Zagłębie Sosnowiec w spotkaniu 30. kolejki Fortuna 1 Ligi. Faworyta tego pojedynku nie trzeba wskazywać, bo jest on oczywisty. Gospodarze przed tą serią gier to bowiem trzecia drużyna w tabeli, z kolei goście nie mają już nawet matematycznych szans na utrzymanie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź nasze typy na spotkanie GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec, transmisja w TV

Transmisja z tego spotkania nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Żaden z kanałów Polsatu nie wyemituje sobotniego meczu GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec, transmisja online

Ten pojedynek będziecie za to mogli obejrzeć w internecie. Prawa do pokazywania wszystkich spotkań Fortuna 1 Ligi w obecnej kampanii ma bowiem platforma streamingowa Polsat Box Go.

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec, sonda

GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest klub z Tychów, co nie powinno nikogo szczególnie dziwić. GKS zajmuje bowiem miejsce w czubie tabeli, natomiast Zagłębie Sosnowiec w przyszłym sezonie zagra w 2 Lidze.

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec? Spotkanie dostępne będzie na internetowej platformie streamingowej Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Tychy – Zagłębie Sosnowiec? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w najbliższą sobotę (27 kwietnia) o godzinie 18:00.

