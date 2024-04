Aston Villa – Chelsea: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.04.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa – Chelsea: gdzie oglądać?

Aston Villa jest coraz bliżej realizacji przedsezonowych założeń i wywalczenia awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Podopieczni Unaia Emery’ego zajmują 4. miejsce w Premier League i mają przewagę sześciu punktów nad piątym w tabeli Tottenhamem. W ostatnich meczach w lidze odnieśli dwa cenne zwycięstwa, wygrywając z Bournemouth (3:1) oraz z Arsenalem (2:0).

Chelsea, choć wciąż wierzy w awans do europejskich pucharów, to nie będzie to dla nich łatwe zadanie. Na sześć meczów do końca sezonu mają sześć punktów straty do Manchesteru United, lecz forma The Blues nie zachwyca. Ostatnio ekipa prwoadzona przez Mauricio Pochettino przegrała z kretesem w meczu z Arsenalem aż (0:5).

Aston Villa – Chelsea: transmisja w TV

Mecz nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji.

Aston Villa – Chelsea: transmisja online

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w internecie dzięki platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu w sobotę (27 kwietnia) o godzinie 21:00.

Aston Villa – Chelsea: ankieta

Aston Villa – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta meczu wskazują gospodarzy. Kurs na zwycięstwo Aston Villi wynosi 2.20.

Aston Villa Chelsea 2.11 4.00 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2024 07:34 .

Gdzie obejrzeć mecz Aston Villa – Chelsea?

Transmisja starcia Aston Villa – Chelsea będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Aston Villa – Chelsea?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (27 kwietnia) o godzinie 21:00.

