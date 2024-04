Manchester United – Burnley: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.04.2024)

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United – Burnley: gdzie oglądać?

Czerwone Diabły muszą zaliczyć mocną końcówkę sezonu, jeśli chcą marzyć o grze w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Aktualnie podopieczni Erika ten Haga plasują się na 6. miejscu w Premier League ze stratą siedmiu punktów do miejsca dającego grę w Lidze Mistrzów. W ostatniej kolejce po emocjonującym starciu pokonali (4:2) Sheffield United.

Burnley wciąż żywi nadzieje na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Podopieczni Vincenta Kompany’ego mają tylko trzy punkty straty do bezpiecznego miejsca. Choć kalendarz gier im nie sprzyja, to na pewno do końca sezonu będą walczyć o realizację przedsezonowych założeń. W pierwszym meczu obu drużyn tylko nieznacznie ulegli rywalom, przegrywając (0:1) na własnym stadionie. Przy okazji polecamy nasze typy na mecz Manchester – Burnley.

Manchester United – Burnley: transmisja w TV

Mecz nie będzie dostępny w ogólnodostępnej telewizji.

Manchester United – Burnley: transmisja online

Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w internecie. Mecz można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay. Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

Manchester United – Burnley: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem będzie Manchester United. Odzwierciedla to przede wszystkim różnica w kursach oferowanych przez nich na zwycięstwo poszczególnych drużyn.

Manchester United Burnley 1.55 5.00 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2024 07:22 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester United – Burnley?

Spotkanie 35. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United i Burnley będzie dostępne na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester United – Burnley?

Mecz zostanie rozegrany w sobotę (27 kwietnia) na Old Trafford. Początek spotkania o godzinie 16:00.

