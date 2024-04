Wisła Kraków w kolejnym ligowym meczu zmierzy się u siebie z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Podbeskidzie, gdzie oglądać?

Rozczarowująca swoich kibiców w tym sezonie na ligowych boiskach Wisła Kraków, w piątkowy wieczór będzie mierzyć się z przedostatnią drużyną ligowej tabeli. Na stadion przy ulicy Reymonta przyjedzie Podbeskidzie Bielsko-Biała, które ma już tylko matematyczne szanse na utrzymanie się w lidze. Gospodarze nie mogą sobie pozwolić w tym meczu na kolejne potknięcie.

Wisła straciła już szanse na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Teraz musi skupić się na zapewnieniu sobie jednego z miejsc dających prawo gry w barażach. A to nie jest pewne, bowiem jej przewaga nad dziewiątym miejsce wynosi zaledwie jeden punkt. Nie mniej jednak do piątkowego spotkania drużyna Alberta Rude przystąpi w roli faworyta. Sprawdź typy na mecz Wisła – Podbeskidzie.

Wisła – Podbeskidzie, transmisja w TV

Spotkanie Wisła – Podbeskidzie rozegrane zostanie w piątek (26 kwietnia) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie prowadzona na kanale Polsat Sport 2, a rywalizację skomentują Piotr Przybysz i Maciej Żurawski.

Wisła – Podbeskidzie, transmisja online

Transmisję z meczu Wisła – Podbeskidzie będzie można śledzić za pośrednictwem internetu. W tym celu należy skorzystać z usługi Polsat Box Go, która jest dostępna po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Wisła – Podbeskidzie, kto wygra?

Jak zakończy się piątkowy mecz? wygraną Wisły 63% remisem 25% wygraną Podbeskidzia 13% 8 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Wisły

remisem

wygraną Podbeskidzia

Wisła – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane na ten mecz przez bukmacherów wyraźnie wskazują faworyta. Jest nim oczywiście Wisła Kraków. Kurs na jej wygraną nie przekracza 1.55.

Wisła Kraków Podbeskidzie Bielsko-Biała 1.53 4.50 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 16:28 .

Gdzie obejrzeć mecz Wisła – Podbeskidzie? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2 i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła – Podbeskidzie? Mecz rozegrany zostanie w piątek (28 kwietnia) o godzinie 20:30.

