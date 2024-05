KKS Kalisz - Polonia Bytom: transmisja w TV i online. W środę poznamy finalistów baraży o awans do pierwszej ligi. Jeden z półfinałowych meczów rozegrany zostanie w Kaliszu. Sprawdź gdzie oglądać mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Przy piłce Daniel Ściślak

KKS Kalisz – Polonia Bytom, gdzie oglądać?

W środę rozegrane zostaną półfinałowe mecze baraży o awans do I ligi. W pierwszym z nich KKS 1925 Kalisz zmierzy się przed własną publicznością z Polonią Bytom. Rywalizacja o awans na drugoligowych boiskach w tym sezonie była bardzo emocjonująca. Zespół z Kalisza uplasował się na trzecim miejscu w tabeli, tracąc zaledwie jeden punkt do miejsca premiowanego bezpośrednim awansem. Polonia zajęła z kolei szóste miejsce, tracąc do KKS 1925 tylko dwa punkty.

Obie drużyny uzyskały prawo gry w barażach, które wyłonią trzeciego beniaminka pierwszej ligi. Zespół z Kalisza dzięki swojej pozycji w tabeli rozegra półfinałowy mecz przed własną publicznością, co niewątpliwie jest jego dużym atutem. Za Polonią przemawia świetna forma w ostatnich tygodniach. Drużyna z Bytomia zakończyła sezon czterema wygranymi z rzędu. Środowy mecz, który rozpocznie się o godzinie 16:00, będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i online.

KKS Kalisz – Polonia Bytom, transmisja w TV

Barażowy mecz KKS Kalisz – Polonia Bytom rozegrany zostanie 29 maja (środa) o godzinie 16:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie “na żywo” na kanale TVP Sport. Spotkanie skomentują Sławomir Kwiatkowski i Robert Podoliński.

KKS Kalisz – Polonia Bytom, transmisja online

Środowe spotkanie barażowe będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Online mecz będziesz mógł obejrzeć na internetowej stronie sport.tvp.pl.

KKS Kalisz – Polonia Bytom, kto wygra?

KKS Kalisz – Polonia Bytom, kto wygra?

Polonia Bytom

KKS Kalisz – Polonia Bytom, kursy bukmacherskie

Środowy mecz nie ma zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy wyżej oceniają szanse KKS 1925 Kalisz, co jest oczywiście spowodowane atutem własnego boiska.

KKS 1925 Kalisz Polonia Bytom 2.26 3.50 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2024 12:54 .

Gdzie obejrzeć mecz KKS Kalisz – Polonia Bytom? Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie KKS Kalisz – Polonia Bytom? Mecz rozegrany zostanie w środę (29 maja) o godzinie 16:00.

