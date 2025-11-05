Karabach Agdam - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (5 listopada) mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów.

Pedro Neto Na zdjęciu: Pedro Neto

Karabach – Chelsea: gdzie oglądać?

W 4. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA kibice zobaczą mecz z udziałem polskiego bramkarza. Mateusz Kochalski stanie między słupkami i spróbuje zrobić wszystko, aby Karabach Agdam zapunktował w meczu z Chelsea. Będzie to niezwykle trudne zadanie, ponieważ przyjezdni z Londynu uchodzą za mocnego faworyta. Gospodarze udowodnili już jednak w tej edycji Ligi Mistrzów, że stać ich na sprawienie niejednej niespodzianki. Gdzie oglądać ten mecz?

Karabach – Chelsea: transmisja TV

Zaplanowany na środę (5 listopada) mecz z udziałem Karabachu i Chelsea rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczono duet Szymon Przedpełski i Rafał Nahorny.

Karabach – Chelsea: stream online

Środowy mecz Karabach – Chelsea będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Karabach – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Karabachu

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Karabachu 0%

Remis 0%

Wygrana Chelsea 100% 1+ Votes

Karabach – Chelsea: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji na Tofiq Bahramov Stadium jest Chelsea, której zwycięstwo wyceniono współczynnikiem ledwie 1.36. Kurs na remis to 5.25. Zdarzenie zakładające wygraną Karabachu możesz zagrać po kursie sięgającym aż 8.10.

FK Karabach Chelsea 8.10 5.25 1.36 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 00:03 .

Kiedy odbędzie się mecz Karabach – Chelsea? Zaplanowany na środę (5 listopada) mecz Karabach – Chelsea rozpocznie się o godzinie 18:45. Gdzie obejrzeć mecz Karabach – Chelsea? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 2, a także online w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.