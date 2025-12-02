Juventus we wtorkowy wieczór zmierzy się z Udinese Calcio w 1/8 finału Pucharu Włoch. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juventus – Udinese, gdzie oglądać?

Już we wtorkowy wieczór rozpoczną się zmagania w 1/8 finału Pucharu Włoch. Tego dnia obejrzymy jedno spotkanie. A w nim Juventus przed własną publicznością podejmie Udinese Calcio. Stara Dama przystąpi do tego meczu po zwycięstwie nad Cagliari (2:1).

Udinese Calcio również dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Kosty Runjaicia w bardzo dobrym stylu pokonali Parmę (2:0). Nadchodzaca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Juventus – Udinese, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Udinese Calcio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 2.

Juventus – Udinese, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Juventus – Udinese, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Udinese wygraną Juventusu

remisem

wygraną Udinese 0 Votes

Juventus – Udinese, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną BIanconerich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.40. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast wynosi około 7.25.

Juventus FC Udinese Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 1 grudnia 2025 18:18