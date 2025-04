Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin w sobotnim meczu, który zadecyduje o awansie do finału PlusLigi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:45. Sprawdzamy gdzie dostępna będzie transmisja w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Siatkarze Bogdanki LUK Lublin

Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin, gdzie obejrzeć na żywo?

W sobotę w Jastrzębiu Zdrój poznamy pierwszego finalistę siatkarskiej PlusLigi. W trzecim meczu półfinałowym Jastrzębski Węgiel zmierzy się przed własną publicznością z Bogdanką LUK Lublin. Po dwóch spotkań stan rywalizacji wynosi 1:1. W roli faworyta do tego spotkania przystąpią gospodarze, ale jak pokazały dwa dotychczasowe ich pojedynki, zespół z Lublina na pewno nie stoi na straconej pozycji. Decydującą o awansie do finału rywalizację będzie można oglądać zarówno w TV, jak i drogą internetową.

Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin, transmisja w TV

Trzeci i decydujący półfinałowy mecz PlusLigi pomiędzy Jastrzębskim Węglem i Bogdanką LUK Lublin odbędzie się w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 14:45. Transmisja w telewizji dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1.

Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin, transmisja online

Rywalizację o awans do wielkiego finału będzie można również śledzić za pośrednictwem internetu. Umożliwia to usługa Polsat Box Go. Konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniego pakietu.

Gdzie obejrzeć mecz Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin? Transmisja z 3. półfinałowego meczu Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1 i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin? Mecz Jastrzębski Węgiel – Bogdanka Lublin rozegrany zostanie w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 14:45.

