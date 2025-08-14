Jagiellonia Białystok - Silkeborg to mecz w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego starcia w internecie lub w telewizji.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok po falstarcie w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasy i porażce z Bruk-Betem Termaliką (0:4), szybko wróciła na zwycięski. Aktualnie drużyna Adriana Siemieńca może pochwalić się pięcioma z rzędu zwycięstwami nie zamierza na tym poprzestać, chcąc w czwartek odnieść kolejną wygraną.

Silkeborg to z kolei na dzisiaj czerwona latarnia ligi duńskiej. W czterech jak na razie rozegranych meczach rywal Jagi zaliczył jedno zwycięstwo i trzykrotnie schodził z placu gry na tarczy. W trakcie minionego weekendu drużyna Kenta Nielsena pokonała Nordsjaelland (4:2).

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF: transmisja w TV

Czwartkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Jagiellonia – Silkeborg będzie emitowana na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15. Mecz poprzedzi studio, które wystartuje o godzinie 19:00.

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF: transmisja online

Nie tylko w tradycyjny sposób będzie można śledzić mecz z udziałem Jagiellonii Białystok i Silkeborga. Transmisja ze spotkanie będzie też emitowana w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych nie tylko przez stronę internetową, ale również dedykowanej aplikacji.

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Jagiellonii

wygraną Silkeborga

remisem wygraną Jagiellonii 100%

wygraną Silkeborga 0%

remisem 0% 3+ Votes

Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Jagiellonii oszacowano na 2.20.. Remis kształtuje się na poziomie 3.25. Z kolei najmniej realny według bukmacherów jest typ na wygraną Silkeborga i wynosi 3.40.

Jagiellonia Białystok Silkeborg 2.20 3.25 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2025 14:22 .

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF? Transmisja ze spotkania Jagiellonia Białystok – Silkeborg będzie dostępna na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Silkeborg IF? Spotkanie Jagiellonia Białystok – Silkeborg odbędzie się w czwartek (14 sierpnia) o godzinie 20:15.

