Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, gdzie oglądać

Jagiellonia Białystok zachwyca w obecnej kampanii i przed tą serią gier zajmuje wysokie trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Drużyna z Podlasia przegrała zaledwie jedno z ostatnich dziesięciu meczów o stawkę, a bilans pozostałych starć to osiem wygranych i jeden remis. Zagłębie również jest niespodzianką tego sezonu i do Jagiellonii traci tylko dwa punkty i wygrało trzy z ostatnich czterech pojedynków. To sprawia, że kibice mogą liczyć na bardzo ciekawe widowisko przy Słonecznej.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, transmisja na żywo w TV

Piątkowy mecz Jagiellonii z Zagłębiem będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, a także w CANAL+ 4K Ultra.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, transmisja online

Ten pojedynek będzie można również obejrzeć w CANAL+ Online. Aby obejrzeć to widowisko skorzystaj z promocji, dzięki której możesz zaoszczędzić 45 zł. Za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące zapłacisz jedynie 39zł/mies., natomiast miesięczny abonament w przypadku standardowej oferty kosztuje 54 zł. Co ważne, subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów faworytem piątkowego meczu jest Jagiellonia Białystok. Mimo to kursy na zwycięstwo drużyny z Podlasia są dość wysokie i oscylują wokół 2,52.

Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin 2.52 3.50 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2023 09:47 .

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia – Zagłębie? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K Ultra oraz w CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Jagiellonia – Zagłębie? Mecz rozpocznie się w piątek, 20 października, o godzinie 20:30.

