Hurkacz – Fritz, mecz o ćwierćfinał

Hubert Hurkacz bez straty seta w dwóch pierwszych spotkaniach awansował do 1/8 finału turnieju w Madrycie. We wtorkowym meczu o awans do ćwierćfinału czeka go jednak znacznie trudniejsze wyzwanie. Jego rywalem będzie plasujący się na 13. miejscu w rankingu ATP Amerykanin Taylor Fritz. Pojedynek nie ma zdecydowanego faworyta.

Hurkacz i Fritz zagrają ze sobą po raz czwarty. Amerykanin ma jak na razie na swoim koncie dwie wygrane. Hurkacz swojego najbliższego rywala pokonał tylko raz. Ostatni ich pojedynek miał miejsce w 2023 roku w ramach United Cup. Po bardzo zaciętym meczu Fritz wygrał 7:6(5) 7:6(5). Wtorkowa rywalizacja o awans do ćwierćfinału również zapowiada się bardzo ciekawie. Będzie można ja oglądać zarówno w TV, jak i za pośrednictwem internetu.

Hurkacz – Fritz, transmisja w TV

Spotkanie Hurkacz – Fritz rozegrane zostanie jako drugie w kolejności w planie dnia na korcie Arantxy Sanchez. Mecz powinien rozpocząć się około godziny 12:30, a transmisja prowadzona będzie na kanale Polsat Sport 1.

Hurkacz – Fritz: transmisja za darmo

Inną opcją na obejrzenie czwartkowego spotkania jest skorzystanie z transmisji dostępnej w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp należy założyć konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny kupon za minimum 2 zł.

Hurkacz – Fritz, typ kibiców

Hurkacz – Fritz, kursy bukmacherskie

Obu zawodników w rankingu ATP dzielą zaledwie cztery miejsca. Obaj zaprezentowali się z dobrej strony w dotychczasowych spotkaniach w Madrycie. Teraz będą starali się pójść za ciosem. Wtorkowe spotkanie nie ma jednak wyraźnego faworyta, co potwierdzają także kursy bukmacherskie.

Hubert Hurkacz Taylor Fritz 2.00 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2024 07:36 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Fritz? Transmisja z meczu Hurkacz – Fritz będzie dostępna na kanale Polsat Sport 1 i usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Fritz? Mecz Hurkacz – Fritz rozegrany zostanie we wtorek (30 kwietnia) o godzinie 12:30.

