Iga Świątek zagra w poniedziałek o ćwierćfinał turnieju w Madrycie. Jej rywalką będzie Sara Sorribes Tormo. Zobacz gdzie oglądać to spotkanie w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek gra dzisiaj z Sorribes Tormo

Iga Świątek w świetnym stylu awansowała do 1/8 finału turnieju w Madrycie. W poprzedniej rundzie Polka po bardzo dobrym meczu pokonała w dwóch setach Soranę Cirsteę. Teraz przyjdzie jej się zmierzyć z reprezentantką gospodarzy – Sarą Sorribes Tormo, która świetnie spisuje się przed własną publicznością. W tym turnieju wyeliminowała już Eleną Switolinę i Viktorię Azarenkę.

Polka ma jednak bardzo dobre wspomnienia z dotychczasowych pojedynków z Sorribem Tomo. Obie zawodniczki mierzyły się do tej pory trzy razy i za każdym razem górą była Świątek. Ostatni ich pojedynek miał miejsce podczas tegorocznego United Cup. Polka wygrała pewnie 6:2, 6:1.

Mecz Igi Świątek z Sarą Sorribes Tormo rozegrany zostanie w poniedziałek (29 kwietnia) i powinien rozpocząć się około godziny 12:30.

Świątek – Sorribes Tormo, transmisja w TV

Transmisja z meczu 1/8 finału pomiędzy Świątek i Sorribes Tormo będzie dostępna w telewizji. Mecz będzie pokazywany “na żywo” na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Sorribes Tormo: transmisja online

Jest również inny sposób na obejrzenie bardzo ciekawie zapowiadającego się poniedziałkowego meczu. To skorzystanie z usługi STS TV za pośrednictwem, której można oglądać wszystkie mecze turnieju w Madrycie. Jak uzyskać dostęp do transmisji? To bardzo proste.

Załóż konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Świątek – Sorribes Tormo zostanie odblokowany

Świątek – Sorribes Tormo, kursy bukmacherskie

Choć Sara Sorribes Tormo odniosła w Madrycie już trzy zwycięstwa, pokonując również wyżej notowane od siebie rywalki, murowaną faworytka do wygrania poniedziałkowego meczu jest Świątek.

Iga Świątek Sara Sorribes Tormo 1.03 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2024 10:07 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Sorribes Tormo? Transmisja z meczu będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2 i usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Sorribes Tormo? Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (29 kwietnia) o godzinie 12:30.

