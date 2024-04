Chrobry Głogów – Wisła Płock: transmisja oraz stream online. Ten mecz będzie dostępny tylko w internecie. Nafciarze po tym pojedynku przybliżą się do gry w barażach?

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock

Chrobry Głogów – Wisła Płock, gdzie oglądać?

W najbliższy poniedziałek, 29 kwietnia będziemy świadkami spotkania pomiędzy Chrobrym Głogów a Wisłą Płock. Mecz w ramach 30. kolejki Fortuna 1 Ligi rozpocznie się o godzinie 18:00. Pomarańczowo-Czarni mają zupełnie inny cel aniżeli Nafciarze. Gospodarze liczą bowiem na utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym, z kolei goście myślą o powrocie do PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź nasze typy na spotkanie Chrobry Głogów – Wisła Płock.

Chrobry Głogów – Wisła Płock, transmisja w TV

Starcie Pomarańczowo-Czarnych z Nafciarzami nie będzie dostępne na żadnym kanale Polsatu w tradycyjnej telewizji.

Chrobry Głogów – Wisła Płock, transmisja online

To spotkanie obejrzycie natomiast w internecie – wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi są bowiem transmitowane na platformie streamingowej Polsat Box Go, do której wcześniej trzeba oczywiście wykupić odpowiedni abonament.

Chrobry Głogów – Wisła Płock, sonda

Chrobry Głogów – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

To spotkanie nie ma wyraźnego faworyta – kursy bukmacherów są porównywalne. Większe szanse na triumf daje się jednak gościom poniedziałkowego meczu.

Chrobry Głogów Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2024 06:49 .

Gdzie obejrzeć mecz Chrobry Głogów – Wisła Płock? Spotkanie obejrzycie tylko na platformie streamingowej Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Chrobry Głogów – Wisła Płock? To starcie rozpocznie się w poniedziałek (29 kwietnia) o godzinie 18:00.

