Ruslan Taran/Alamy Na zdjęciu: Stadion Narodowy w Warszawie

Finał Pucharu Polski: gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin i Wisła Kraków zmierzą się w czwartkowym finale Pucharu Polski. Mecz, który rozegrany zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie, rozpocznie się o godzinie 16:00. W roli faworyta przystąpią do niego grający w Ekstraklasie Portowcy. Pierwszoligowa Wisła Kraków jedzie jednak do stolicy sprawić niespodziankę, tak jak to zrobiła w dwóch poprzednich rundach eliminując Widzew Łódź i Piasta Gliwice.

Transmisja z finałowego meczu Pogoń – Wisła będzie dostępna zarówno w telewizji (także otwartej) oraz za pośrednictwem internetu. Prawami do transmisji pucharowych rozgrywek dysponuje stacja Polsat.

Finał Pucharu Polski: transmisja

Mecz Pogoń – Wisła odbędzie się w czwartek (2 maja) o godzinie 16:00. Transmisja w TV będzie dostępna na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium. Rywalizację skomentują Bożydar Iwanow i Maciej Żurawski. Z kolei za pośrednictwem internetu rywalizację o Puchar Polski będzie można śledzić korzystając z usługi Polsat Box Go, po wykupieniu dostępu do odpowiedniego pakietu.

Pogoń – Wisła: bonus 200 zł za wskazanie triumfatora

Bukmacher Superbet przygotował niezwykle atrakcyjną ofertę na finał Pucharu Polski. Daje ona możliwość zagrania zakładu na triumf Pogoni lub Wisły po kursie 100.00. Dzięki temu stawiając zaledwie 2 zł można zgarnąć bonus o wartości 200 zł. Jak skorzystać z tej promocji?

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszego wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po zarejestrowaniu pojedynczy kupon na którym znajdzie się zakład z oferty przedmeczowej na zwycięzcę finału Pucharu Polski: Pogoń Szczecin – Wisła Kraków (typ zakładu: Finał – zwycięzca – Pogoń Szczecin lub Wisła Kraków). Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną oraz dodatkowo bonus o wartości 200 zł.

