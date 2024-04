EnriquePSans / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek gra dzisiaj o półfinał

Iga Świątek podczas turnieju w Madrycie z meczu na mecz prezentuje coraz wyższą formę. Po bardzo dobrym występie przeciwko Soranie Cirstei (6:1, 6:1), zaliczyła niemal perfekcyjny występ przeciwko Sarze Sorribes Tormo. We wtorek lidera światowego rankingu zagra o awans do półfinału. Polka zmierzy się z zajmującą 14. miejsce w rankingu WTA Beatriz Haddad Maią.

Będzie to czwarta konfrontacja oby zawodniczek. Bilans dotychczasowych trzech meczów to dwie wygrane Świątek i jedna reprezentantki Brazylii. W tym roku miały okazję mierzyć się podczas United Cup. Polka wygrała to spotkanie 6:2, 6:2. Transmisja z wtorkowego ćwierćfinału, który powinien rozpocząć się około godziny 12:30, będzie dostępna zarówno w telewizji jak i online.

Świątek – Haddad Maia, transmisja w TV

Wszystkie spotkania Igi Świątek podczas turnieju w Madrycie można oglądać w polskiej telewizji. Transmisja z meczu Świątek – Haddad Maia dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 2.

Świątek – Haddad Maia: transmisja za darmo

Spotkanie, które wyłoni jedną z półfinalistek, możesz obejrzeć także poprzez usługę STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład za minimum 2 zł.

Świątek – Haddad Maia, typ kibiców

Świątek – Haddad Maia, kursy bukmacherskie

Iga Świątek regularnie jest stawiana przez bukmacherów w roli murowanej faworytki rozgrywanych przez nią spotkań. Nie inaczej jest w przypadku ćwierćfinałowego meczu w Madrycie.

Iga Świątek Beatriz Haddad Maia 1.08 8.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2024 07:28 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Haddad Maia? Transmisja z meczu Świątek – Haddad Maia będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2 i usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Haddad Maia? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (30 kwietnia) o godzinie 12:30.

