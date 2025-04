ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia – Piast, gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok zdobyła w tygodniu Superpuchar Polski, a w niedziele wraca do ligowej rywalizacji. Przed własną publicznością mistrzowie Polski podejmą Piasta Gliwice, który ma za sobą trzy kolejne porażki. Faworytem tej rywalizacji będą oczywiście gospodarze.

Jagiellonia – Piast, transmisja TV

Mecz Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice rozpocznie się o godzinie 12:15. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 3.

Jagiellonia – Piast, transmisja online

To starcie można śledzić także w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania ze promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 złotych miesięcznie, przy wykupieniu usługi na cały rok.

Jagiellonia – Piast, gdzie oglądać?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Jagiellonii

Remisem

Wygraną Piasta Wygraną Jagiellonii

Remisem

Wygraną Piasta 0 Votes

Jagiellonia – Piast, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Jagiellonia Białystok. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.05. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Piasta Gliwice jest to 4.00. Kurs na remis wynosi z kolei 3.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Jagiellonia Białystok Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2025 08:04 .

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia – Piast? Mecz można obejrzeć w telewizji na CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia – Piast? Mecz Jagiellonia – Piast odbędzie się w niedziele (6 kwietnia) o godzinie 12:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.