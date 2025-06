Inter Mediolan – River Plate: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (26.06.2025)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – River Plate, gdzie oglądać?

Inter Mediolan ma na koncie cztery punkty po dwóch kolejkach i nie jest pewne awansu do fazy pucharowej Klubowych Mistrzostw Świata. W nocy ze środy na czwartek finalista Ligi Mistrzów zagra z River Plate, które ma w dorobku tyle samo „oczek”. Dla obu ekip będzie to rywalizacja o pierwsze miejsce w grupie, ale również awans, jeśli Monterrey w tym samym czasie pokona Urawę.

Inter – River Plate, transmisja za darmo

Mecz Inter Mediolan – River Plate rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek (26 czerwca) o godzinie 03:00. Nie będzie on pokazywany na żadnym kanale telewizyjnym. Dostępna będzie natomiast transmisja za darmo w usłudze Superbet TV. Aby obejrzeć to oraz inne spotkania Klubowych Mistrzostw Świata, należy podać kod GOAL w trakcie rejestracji w Superbet. Minimalna wpłata u tego operatora to tylko 2 zł. Transmisja dostępna będzie również na platformie DAZN.

Inter – River Plate, kto wygra?

Inter – River Plate, kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Inter Mediolan – River Plate? Spotkanie Inter Mediolan – River Plate rozegrane zostanie w czwartek (26 czerwca) o godzinie 03:00. Gdzie obejrzeć mecz Inter Mediolan – River Plate? Mecz Inter Mediolan – River Plate będzie transmitowany w usłudze Superbet TV z kodem GOAL oraz na platformie DAZN.

