Iga Świątek – Amanda Anisimowa: gdzie oglądać za darmo? (05.11.2025)

15:34, 5. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Amanda Anisimowa? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

Iga Świątek
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Amanda Anisimowa: gdzie obejrzeć za darmo?

Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimową w trzecim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie. Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo proste — wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

  1. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL
  2. Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
  3. Transmisja z meczu Świątek – Anisimowa zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS.
Oglądaj mecz Świątek – Anisimowa ZA DARMO w STS TV. Podaj kod GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Iga Świątek – Amanda Anisimowa: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Igą Świątek a Amandą Anisimową rozegrany zostanie w środę, 5 listopada 2025 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:30. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże kanał CANAL+ Sport 2.

Iga Świątek – Amanda Anisimowa: transmisja online

Transmisja online z meczu Świątek – Anisimowa będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.

Iga Świątek – Amanda Anisimowa: typ kibiców

Kto wygra mecz?

  • Świątek
  • Anisimowa
  • Świątek 100%
  • Anisimowa 0%

8+ Votes

Gdzie oglądać mecz Świątek – Anisimowa?

Transmisja z meczu Świątek – Anisimowa będzie dostępna w usłudze STS TV (z kodem GOAL) oraz na kanale CANAL+ Sport 2 i w serwisie Canal+ Online.

Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Anisimowa?

Spotkanie Świątek – Anisimowa rozegrane zostanie w środę, 5 listopada 2025 roku, o godzinie 16:30.

