Iga Świątek – Amanda Anisimowa: gdzie oglądać za darmo? (05.11.2025)

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Amanda Anisimowa? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Amanda Anisimowa: gdzie obejrzeć za darmo?

Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimową w trzecim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie. Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo proste — wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Świątek – Anisimowa zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS.

Iga Świątek – Amanda Anisimowa: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Igą Świątek a Amandą Anisimową rozegrany zostanie w środę, 5 listopada 2025 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:30. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże kanał CANAL+ Sport 2.

Iga Świątek – Amanda Anisimowa: transmisja online

Transmisja online z meczu Świątek – Anisimowa będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.

