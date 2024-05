Hubert Hurkacz - Rafael Nadal to hit drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie. Dla Polaka to pierwsza okazja do zmierzenia się z utytułowanym Hiszpanem. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hurkacz - Nadal.

Hurkacz gra z Nadalem, gdzie obejrzeć

Wielkie wyzwanie czeka w sobotę Huberta Hurkacza, który w ramach 2. rundy turnieju w Rzymie zmierzy się z tenisową legendą Rafaelem Nadalem. 37-letni Hiszpan to jeden z najlepszych tenisistów w historii. W ostatnim czasie zmagał się jednak z licznymi problemami zdrowotnymi i aktualnie zajmuje dopiero 305. miejsce w rankingu ATP.

Co ciekawe, dla Hurkacza będzie to dopiero pierwsza okazja zmierzy się na korcie z Nadalem. Do tej pory obaj tenisiści nie mieli okazji rywalizować ze sobą. Kilka lat temu murowanym faworytem do wygranej byłby Hiszpan. W przypadku sobotniego spotkania faworyta jednak trudno wskazać. Mecz będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji i online.

Hurkacz – Nadal, transmisja w TV

Spotkanie Hurkacz – Nadal rozegrane zostanie w sobotę (11 maja) o godzinie 13:00. Telewizyjna transmisja tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2.

Hurkacz – Nadal: transmisja za darmo

Transmisja pojedynku Hurkacza z Nadalem będzie można oglądać także w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz postawić dowolny zakład za minimum 2 zł.

Hurkacz – Nadal, typ kibiców

Bonus 250 zł za wygraną Hurkacza

Kursy na zwycięstwo jednego i drugiego zawodnika w standardowych ofertach są wyrównane. STS nowym klientom oferuje jednak dodatkowo bonus 250 zł za trafiony typ na wygraną Hurkacza. Jak go odebrać? Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Dokonaj wpłaty na swoje konto w wyskości minimum 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięstwa Hurkacza w meczu z Nadalem Stawka zakładu musi wynosić minimum 2 zł Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, otrzymasz standardową wygraną z kuponu oraz dodatkowo bonus o wartości 250 zł

Szczegółowe informacje na temat promocji, w tym warunki obrotem uzyskanym bonusem, znajdziesz w regulaminie.

Hurkacz – Nadal, kursy bukmacherskie

Dla Huberta Hurkacza pojedynek z Rafalem Nadalem to bez wątpienia wielkie wydarzenie. Bukmacherzy dają Polakowi nawet nieco większe szanse na zwycięstw o sobotnim meczu.

Hubert Hurkacz Rafael Nadal 2.00 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2024 09:36 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Nadal? Transmisja z meczu Hurkacz – Nadal będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL i na kanale Polsat Sport 2. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Nadal? Spotkanie Hurkacz – Nadal rozegrane zostanie w sobotę (11 maja) o godzinie 13:00.

