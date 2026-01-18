Hubert Hurkacz – Zizou Bergs: gdzie oglądać za darmo? (20.01.2026)

Gdzie oglądać mecz Hubert Hurkacz - Zizou Bergs? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

Hubert Hurkacz – Zizou Bergs: gdzie obejrzeć za darmo?

Hubert Hurkacz w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego zacznie zmagania w kolejnej edycji Australian Open. Już pierwszy mecz będzie ciekawym wyzwaniem dla Polaka, bo na jego drodze stanie Zizou Bergs. Faworyta starcia trudno wskazać. Reprezentant Polski plasuje się na 53. pozycji w rankingu ATP. Tymczasem na 43. miejscu zadomowił się Belg.

Rywalizację można obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo proste. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Hurkacz – Bergs zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS.

Hubert Hurkacz – Zizou Bergs: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Hubertem Hurkaczem a Zizou Bergsem rozegrany zostanie we wtorek, 20 stycznia 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego. W telewizji transmisję z tego starcia pokaże Eurosport.

Hubert Hurkacz – Zizou Bergs: transmisja online

Transmisja online z meczu Hurkacz – Bergs będzie dostępna na platformie MAX. Ponadto dostępne do rywalizacji zapewnią usługi Player oraz Polsat Box Go. Dodatkowo spotkanie można obejrzeć bezpłatnie w serwisie STS TV po rejestracji z kodem promocyjnym GOAL.

Hubert Hurkacz – Zizou Bergs: typ kibiców

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Bergs? Transmisja z meczu Hurkacz – Bergs będzie dostępna w usłudze STS TV (z kodem GOAL) oraz w Eurosporcie i platformach Max, Player, a także Polsat Box Go. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Bergs? Spotkanie Hurkacz – Bergs rozegrane zostanie we wtorek, 20 stycznia 2026 roku, o godzinie 1:00.

