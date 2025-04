dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Victor Boniface

Heidenheim – Bayer: gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen wciąż marzy o obronie mistrzowskiego tytułu. Strata do Bayernu Monachium to tylko 6 punktów. W sobotę w kolejnym ligowym starciu postarają się zdobyć komplet punktów z beniaminkiem Bundesligi – Heidenheim. Gospodarze tanio skóry nie sprzedadzą, ponieważ są uwikłani w walkę o utrzymanie. Na ten moment do bezpiecznego miejsca tracą 3 punkty, więc każda zdobycz punktowa będzie na wagę złota. Zwycięstwo nie będzie łatwym zadaniem, bowiem za zdecydowanego faworyta uważani są goście.

Heidenheim – Bayer: transmisja w TV

Mecz Heidenheim – Bayer Leverkusen to jedno z sześciu spotkań 28. kolejki Bundesligi. Starcie rozpocznie się w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 15:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1.

Heidenheim – Bayer: transmisja online

Sobotni mecz Heidenheim – Bayer będzie można oglądać także w internecie. Wszystko dzięki platformie streamingowej Viaplay. Dodatkowo na żywo rywalizacja będzie pokazywana na żywo w usłudze Betclic TV. Wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, postawić dowolny zakład lub posiadać na koncie środki.

Heidenheim – Bayer: kto wygra?

Heidenheim – Bayer: kursy bukmacherskie

Bayer Leverkusen będzie zdecydowanym faworytem spotkania z Heidenheim. Bukmacherzy oszacowali kurs na wygraną aktualnego mistrza na poziomie 1.44. Z kolei wartość kursu na zwycięstwo gospodarzy wynosi 6.70. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem można postawić po kursie 4.85.

FC Heidenheim Bayer Leverkusen 6.75 4.75 1.48 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 kwietnia 2025 08:36 .

Gdzie oglądać mecz Heidenheim – Bayer Leverkusen? Transmisja spotkania odbędzie się na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie dzięki platformie Viaplay, oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Heidenheim – Bayer Leverkusen? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (5 kwietnia) na stadionie Voith-Arena o godzinie 15:30.

