GKS Tychy – Resovia Rzeszów: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Fortuna 1 Ligi w telewizji i internecie. To ważne spotkanie dla obu ekip, które w aktualnej kampanii mają zupełnie inne cele.

GKS Tychy – Resovia Rzeszów, gdzie oglądać?

GKS Tychy w najbliższej kolejce Fortuna 1 Ligi u siebie podejmie Resovię Rzeszów. Mecz w ramach 28. serii gier jest niezwykle ważny zarówno dla gospodarzy, jak i gości. Drużyny te są jednak w zupełnie innych sytuacjach. Tyszanie mogą śmiało myśleć o awansie do PKO BP Ekstraklasy, a już na pewno o udziale w barażach. Pasy natomiast walczą o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Sprawdź nasze typy na spotkanie GKS Tychy – Resovia Rzeszów.

GKS Tychy – Resovia Rzeszów, transmisja w TV

Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (20 kwietnia) o godzinie 15:00. Mecz w Tychach będzie dostępny w tradycyjnej telewizji – na kanale Polsat Sport Premium 1.

GKS Tychy – Resovia Rzeszów, transmisja online

Transmisja online z tego pojedynku również będzie możliwa do obejrzenia. Spotkania Fortuna 1 Ligi ma bowiem w swojej ofercie platforma streamingowa Polsat Box Go, do której trzeba wykupić dostęp.

GKS Tychy – Resovia Rzeszów, sonda

GKS Tychy – Resovia Rzeszów, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu według bukmacherów są gospodarze. Nie jest to niespodzianką, gdyż GKS Tychy walczy o awans, a Resovia Rzeszów marzy o utrzymaniu.

GKS Tychy Resovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2024 15:00 .

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Resovia Rzeszów? Spotkanie dostępne będzie na kanale Polsat Sport Premium 1 i w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Tychy – Resovia Rzeszów? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (20 kwietnia) o godzinie 15:00.

