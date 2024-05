Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Wisła, gdzie oglądać?

W czwartkowe popołudnie na Stadionie Narodowym w Warszawie poznamy triumfatora Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. O prestiżowe trofeum, a jednocześnie o prawo gry w europejskich pucharach zagrają Pogoń Szczecin i Wisła Kraków. Faworytem tego spotkania są grający w Ekstraklasie Portowcy, ale wiślacy w tej edycji potwierdzili świetną dyspozycję w meczach przeciwko zespołom z wyższej klasy rozgrywkowej.

Dla Pogoni jest to okazja do zdobycia pierwszego w historii trofeum. Zespół ze Szczecina w finale Pucharu Polski zagra już po raz czwarty, ale do tej pory ani razu nie udało mu się świętować zwycięstwa. Dla Białej Gwiazdy to już 11. finał w historii. Do tej pory ekipa z Krakowa triumfowała w nim czterokrotnie. Czwartkowy finał, który będzie transmitowany zarówno w TV jak i online, zapowiada się niezwykle ciekawie.

Pogoń – Wisła, transmisja w TV

Finał Pucharu Polski pomiędzy Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków rozegrany zostanie w czwartek (2 maja) o godzinie 16:00. Transmisja meczu, który rozegrany zostanie na Stadionie Narodowym w Warszawie, dostępna będzie na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Pogoń – Wisła, transmisja online

Rywalizację o krajowe trofeum pomiędzy Pogonią i Wisła można będzie oglądać także za pośrednictwem internetu. Transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go, po wykupieniu dostępu do odpowiedniego pakietu.

Bonus 250 zł za wytypowanie drużyny z golem

Przy okazji finałowego meczu o Puchar Polski można skorzystać z atrakcyjnej promocji w STS. Bukmacher oferuje bonus o wartości aż 250 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie przynajmniej jednego gola w tym spotkaniu. Biorąc pod uwagę stawkę 2 zł, kurs na gola Pogoni lub Wisły w tej ofercie wyniesie aż 125.00. Jak skorzystać z tej oferty?

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, pamiętając o wyrażeniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po zarejestrowaniu konta kupon SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie drużyny, która strzeli co najmniej jednego gola w meczu Pogoń – Wisła Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną oraz dodatkowo bonus o wartości 250 zł. Uzyskany bonus podlega dwukrotnemu obrotowi po kursie 1.91 na wygranych kuponach

Pogoń – Wisła, sonda

Do kogo trafi Puchar Polski? do Pogoni 48% do Wisły 52% 21 + Głosy Oddaj swój głos: do Pogoni

do Wisły

Pogoń – Wisła, kursy bukmacherskie

Pogoń wydaje się mieć po swojej stronie zdecydowanie więcej atutów. Ma to również swoje odzwierciedlenie w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów, którzy w roli faworyta stawiają właśnie Portowców.

Pogoń Szczecin Wisła Kraków 1.78 4.10 4.54 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2024 11:31 .